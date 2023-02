Quali sono le migliori frasi per festeggiare l’anniversario di fidanzamento? Ecco i pensieri che promettono di fare breccia nel cuore.

Quando si festeggia un anniversario di fidanzamento è d’obbligo scrivere un pensiero per ricordare l’importante occasione. Rileggere i biglietti anni dopo può far scappare un sorriso e, in alcuni casi, anche qualche litigata inaspettata. Vediamo quali sono le migliori frasi da dedicare al partner.

Frasi per anniversario di fidanzamento: cosa scrivere?

L’anniversario di fidanzamento è importante e va festeggiato nel modo giusto. Che abbiate scelto una cena romantica, un weekend fuori città o un semplice mazzo di fiori, non dovete assolutamente dimenticare di scrivere un biglietto che ricordi la ricorrenza. Se proprio odiate carta e penna, optate per un messaggino. Di seguito, una selezione di frasi per l’anniversario di fidanzamento che potete personalizzare in base agli anni da festeggiare:

Frasi anniversario fidanzamento

Questi ultimi anni sono stati il ​​periodo più felice della mia vita ed è solo merito tuo. Auguri amore mio, buon anniversario di fidanzamento!

Una volta svegli i sogni finiscono. Il nostro dura da 1 anno. Tanti auguri tesorino.

Il giorno in cui ci siamo fidanzati è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Buon anniversario di fidanzamento mio caro!

Il nostro anniversario segna 365 giorni in cui mi hai fatto ridere, apprezzarti, imparare, crescere ed essere felice che siamo insieme.

Grazie per aver reso questi dodici mesi così magici e per aver realizzato ogni mio sogno. Buon primo anniversario. Ti amo così tanto.

Tu sei il vero significato di felicità, gioia e riposo per la mia anima. Grazie per avermi trattato come una principessa. Buon anniversario, mio principe. Ti amo così tanto.

Tra le poche cose buone che ho fatto nella mia vita, innamorarmi di te è stata la migliore. Buon anniversario di fidanzamento, amore mio.

Buon anniversario a colui che che ha dato un senso alla mia vita, auguri amore mio.

Davvero pensavi che mi fossi dimenticata del nostro anniversario? Impossibile dimenticarsi di una data così importante. Auguri amore!

Dicono che l’amore vero capiti una sola volta nella vita. Io sono stata fortunata perché sei il mio primo e unico amore. Felice anniversario a noi!

Buon anniversario di fidanzamento al mio ragazzo dagli occhi dolci.

Buon anniversario al più forte, gentile, divertente e semplicemente miglior ragazzo che conosco. Mi hai conquistato allora e lo stai facendo ancora.

Stare con te mi fa sentire come se il nostro anniversario fosse ogni singolo giorno. Sono stata benedetta di averti al mio fianco e lo adoro. Ti amo. Buon anniversario.

Cinque anni fa sei riuscito a farmi innamorare di te. Oggi sono ancora più innamorata di prima. Buon anniversario.

Mille anni pieni di felicità non sono niente in confronto ad un giorno che passo con te. Il tuo amore è il più grande miracolo della mia vita. Buon anniversario di fidanzamento!

Sono così fortunato ad avere te e il tuo amore. Grazie per avermi sopportato durante quest’anno. Essere fidanzato con la miglior ragazza del mondo mi fa desiderare di essere il miglior uomo del tuo mondo.

La celebrazione del nostro anniversario durerà ventiquattro ore, ma la celebrazione della nostra vita insieme durerà per il resto della nostra vita e oltre. Auguri per l’anniversario di fidanzamento, mia dolce metà.

Nel nostro anniversario, voglio che tu sappia quanto mi è piaciuto infastidirti per tutto questo tempo e quanto sono entusiasta di continuare a farlo in futuro.

A volte mi chiedo come fai a sopportarmi, ma poi mi ricordo che anch’io ti sopporto, quindi siamo pari. Ti amo!

Buon anniversario, mio pagliaccio preferito. Grazie per aver reso le mie giornate un circo. Ma non lo vorrei in nessun altro modo.

Ti amo. Mi infastidisci più di quanto abbia mai pensato possibile. Ma voglio passare ogni irritante minuto con te.

1 anno di noi amore mio: le frasi più belle per lui e per lei

Come già sottolineato, le frasi un anno di noi possono essere personalizzate anche per i successivi anniversari. Tutte le citazioni parlano d’amore e questo sentimento non si misura con l’anzianità della coppia, ma con la passione che la unisce. Di seguito, una selezione di pensieri di auguri per lei e per lui:

Frasi un anno di fidanzamento

Proprio come un uccello non può volare senza ali, non posso nemmeno immaginare la mia vita senza di te. Buon 1° anniversario mio raggio di sole!

Che il resto della nostra vita sia sempre come il nostro primo anniversario… eccitante, giovane e follemente romantico. Buon primo anniversario!

Un anno stracolmo di felicità, ed è solo merito tuo. Buon anniversario.

Buon anniversario al miglior fidanzato del mondo. Auguri a noi amore, ti amo tanto.

Le fiabe durano giusto qualche pagina. Noi stiamo insieme da 5 anni. Auguri vita mia, buon anniversario.

5 anni di noi amore mio… Scriveremo ancora infiniti capitoli della nostra bellissima favola. Buon anniversario!

Felice anniversario all’uomo che ha rapito il mio cuore e lo ha custodito per un anno intero. Auguri vita mia, sei speciale.

Non cercavo niente ma grazie a te ho trovato tutto. Felice anniversario!

Un anno fa, mi hai reso l’uomo più felice della terra. E mi sento ancora il più fortunato.

Niente si avvicina a quello che provo quando ti tengo tra le braccia. È un silenzio che mi tocca nell’angolo più profondo della mia anima. Buon primo anniversario di fidanzamento!

Ogni giorno che passo con te è magico. Non voglio perdere questa magia neanche per un secondo.

In questi due anni passati insieme mi hai sempre dimostrato di essere un ragazzo su cui poter contare. Auguri amor mio, sei speciale.

Ti ringrazio per avermi regalato due anni ricchi di emozioni forti. Buon anniversario al mio tutto, il mio splendido fidanzato.

Passare un anno fidanzata con te in pura beatitudine equivale a mille anni di tutti gli altri piaceri della vita.

Un anno fa sono diventato la persona più fortunata del mondo. Ora, un anno dopo, mi rendo conto che sono ancora più fortunato di quanto pensassi. Buon primo anniversario, mio angelo.

La vera relazione è una corsa folle, piena di alti e bassi. Non è sempre perfetta. Ma nonostante tutto è una delle cose più belle, sorprendenti e innocenti che la vita ha da offrire. Non c’è niente di simile e non ci sarà mai. Grazie per questa esperienza, buon anniversario.

Il tuo amore, la tua fiducia, la tua attenzione, le tue risate, i tuoi baci, sono le cose di cui ho più bisogno nella mia vita. Semplicemente non posso vivere senza di te.

In te ho trovato la mia parte mancante, e voglio stare al tuo fianco fino all’eternità. Buon anniversario di fidanzamento, amore della mia vita.

