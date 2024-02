Le frasi sull’inganno e le citazioni più incisive sul prendere in giro le altre persone: ecco alcuni aforismi che fanno riflettere.

Nella vita dobbiamo essere pronti ad affrontare anche momenti difficili, delusioni, inganni. Capita spesso, non solo in amore, ma anche negli altri rapporti personali che stringiamo nel corso delle nostre giornate, di subire vere e proprie prese in giro. E capita a tutti. Anche per questo motivo, di frasi sull’inganno, anche firmate da grandi autori e pensatori del nostro tempo, ne esistono davvero moltissime.

Perché l’inganno, in tutte le sue sfaccettature, è un’arte sottile, per certi versi anche affascinante, che sfugge alla nostra percezione e che può essere analizzata sotto molti punti di vista differenti. Quel che è certo è che quasi sempre fa male a chi lo subisce. Se stai cercando alcune delle migliori citazioni sull’inganno, te ne proponiamo alcune generiche e altre dedicate all’inganno in amore.

Le migliori frasi sull’inganno

L’inganno è una forza misteriosa che s’insinua nelle nostre vite, in molti dei nostri rapporti con persone vicine o meno vicine, con chi incrociamo nel corso della nostra esistenza ma anche con chi amiamo. È qualcosa d’ineluttabile, che permea tanto i rapporti interpersonali quanto le strutture stesse della società in cui viviamo.

donna con una maschera

Dietro il più amichevole dei sorrisi, può nascondersi la più grande delle delusioni. L’inganno è tale perché è quasi invisibile, s’infila tra le pieghe dei rapporti, quasi impossibile da riconoscere o da percepire. Anche per questo può essere utile analizzarlo attraverso alcune citazioni che descrivono diverse tipologie di inganni e le tante dinamiche psicologiche e sociali che ogni giorno alimentano piccole o grandi bugie:

– “E vissero sempre infelici e scontenti.” Così, per non ingannare il suo bambino termina le favole. (Ennio Flaiano)

– Tutta la guerra si basa sull’inganno. (Sun Tzu)

– Piuttosto che avere successo con l’inganno, fallisci con onore. (Sofocle)

– L’arte di piacere è l’arte di ingannare. (Luc de Clapiers de Vauvenargues)

– Nulla è così difficile come non ingannare se stessi. (Ludwig Wittgenstein)

– Farsi ingannare una volta è scocciante, due sciocco, tre turpe. (Cicerone)

– Le apparenze ingannano chi vuol farsi ingannare. (Roberto Gervaso)

– Questo per esperienza è provato, che chi non si fida mai sarà ingannato. (Leonardo da Vinci)

– Il proposito di non ingannare gli altri, ci espone al pericolo d’essere spesso ingannati noi stessi. (François de La Rochefoucauld)

– È meglio ingannarsi sul conto dei propri amici che ingannare i propri amici. (Johann Wolfgang Goethe)

– Piuttosto che far morire un disinganno, meglio un inganno che dia la vita. (Lope de Vega)

– Questa è la regola negli affari: ‘Fatela agli altri, perché loro la farebbero a voi’. Questo è il vero precetto degli affari. (Charles Dickens)

– Ingannare chi inganna è un piacere doppio. (Jean de La Fontaine)

– Tutto ciò che inganna sembra sprigionare un incantesimo. (Platone)

– Il mondo intero si affida all’inganno. E d’altronde, la vita stessa non è forse illusione? (Henryk Sienkiewicz)

– È più facile trarre in inganno una moltitudine che un uomo solo. (Erodoto)

– Un popolo che non sa né leggere né scrivere, è un popolo facile da ingannare. (Che Guevara)

– La propensione dell’uomo a ingannare se stesso è immensamente superiore alla sua capacità d’ingannare il prossimo. (Mahatma Gandhi)

– Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. (Abraham Lincoln)

– Sono tanto semplici gli uomini e tanto obbediscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. (Niccolò Machiavelli)

– Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Frasi sull’inganno in amore

Un dei terreni preferiti per gli ingannatori è l’amore. Nell’equilibrio delicato che coinvolge i nostri sentimenti più stretti, è facile lasciarsi cullare dalla tentazione di una piccola bugia, anche quotidiana, per rendere più semplice il rapporto e smussare le asperità che ogni relazione ci porta ad affrontare.

A volte l’inganno è innocuo, quasi fatto inavvertitamente, o a fin di bene. Altre volte è invece frutto di una vera e propria volontà manipolatrice che può nascondere, dietro parole al miele, intenzioni meschine. In ogni caso, in amore l’inganno non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere accettato, ed è per questo che è necessario cercare di guardare oltre le apparenze anche all’interno della nostra stessa storia d’amore, per capire se c’è un futuro o se il sentimento è davvero finito.

Se stai cercando alcune delle frasi più illuminanti sull’inganno in una coppia, eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– Le sue parole erano come carta stagnola; brillavano e coprivano le cose. (Helen Croce)

– Un uomo può ingannare una donna con una finta affezione, purché non ne abbia altrove una vera. (Jean de La Bruyère)

– Quando si è innamorati, si comincia sempre con l’ingannare se stessi e si finisce sempre con l’ingannare gli altri. (Oscar Wilde)

– Gli uomini ingannano più delle donne; le donne, meglio. (Joaquín Sabina)

– Ci lasciamo ingannare facilmente da quello che amiamo. (Molière)

– Niente è più facile che ingannare se stessi. L’uomo crede vero tutto ciò che desidera. (Demostene)

– È facile ingannare l’occhio, ma è difficile ingannare il cuore. (Al Pacino)

– Quando l’essere amato va troppo lontano nel tradimento di se stesso e persevera nell’inganno di sé, l’amore non lo segue più. (Jacques Lacan)

– L’amore porta alla luce le qualità elevate e nascoste di un amante, ciò che vi è in lui di raro ed eccezionale. Così trae in inganno su ciò che in lui rappresenta la norma. (Nietzsche)