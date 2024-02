Qui trovi le lezioni di fascino per soli uomini per far impazzire le donne…

Cosa vuol dire charme al maschile? Lo sapete che i vostri nonni o addirittura il bisnonno aveva più fascino di voi? Provate a riflettere, a pensarci un attimo. Soffermatevi su di una loro vecchia fotografia sbiadita, guardate il loro portamento, il loro vestito. Probabilmente indossavano l’unico capo bello del loro guardaroba, quello della domenica, ma quanto erano stilosi?

“Avere Charme”: cosa intendiamo?

A volte, e dico a volte, alcuni uomini proprio non hanno la minima idea di quanto sarebbero più affascinanti con quel pizzico di fascino maschile in più. Lo charme è quasi sconosciuto, ogni uomo vorrebbe essere dotato. Charme è una parola francese indicata a definire il fascino, uno stile o una tecnica di seduzione. Charme è quella abilità di catturare l’attenzione senza fare nulla.

Cari maschietti, vi propongo alcune semplici regole per avere fascino da vendere. Attenzione! Non intendo farvi indossare abiti appariscenti, buffi copricapi o vistose acconciature. Nulla di tutto ciò. Piuttosto, vi racconterò come senza nessuna delle cose sopracitate, riuscirete ad attirare gli sguardi della gente e magari di noi donne. E avrete charme al maschile da vendere! Sarà divertente potervi accompagnare con alcune semplici regole per acquisire questa virtù.

Sorriso di un uomo

Lezioni di fascino n.1: il look

Uomini, curate il vostro aspetto! Un uomo che non si cura non fa mai una buona impressione, soprattutto ad una donna. È fondamentale la cura della propria persona e dell’igiene, senza eccedere e senza cadere nel maniacale, perché il fascino e la bellezza sono naturali. Bisogna odorare di buono e magari lasciare una scia di profumo quando si passa. La scelta del profumo è importantissima, non scegliete fragranze troppo intense, piuttosto fresche colonie e profumi speziati. Tutto questo dona all’uomo fascino e carisma.

Must have: il sorriso curato! Avere dei bei denti, puliti e splendenti è un segno d’eleganza, un fascino magnetico. È obbligatorio vestirsi bene non è questione di griffe ma di buon gusto, che deve regnare. Scegliete accuratamente i capi da NON INDOSSARE. Abbiate voglia di abbinare colori, accessori, materiale, orologio. Credetemi è più semplice di quanto pensiate.

Lezioni di fascino n.2: la postura

Posizione eretta e rilassata anche se inizialmente vi sentirete un po’ innaturali, acquisterete qualche centimetro in altezza, il che non guasta. Sorridere, uomini, sorridete sempre, sorridete con la bocca e con gli occhi. Quanto siete affascinanti quando sorridete! Sorridete a tal punto da indurre qualcuno a non poter più fare a meno di quel sorriso. Non intendo sorrisi falsi a 32 denti, piuttosto sorrisi veri, spontanei, ispirerete fiducia e gentilezza e poi con il sorriso e con la calma si possono dire anche quelle cose un po’ scomode. Guardare dritto negli occhi le persone con cui parlate, è fondamentale perché fa sentire il nostro interlocutore unico e importante. Cercate di essere disinvolti, innamorati di ciò che si sta facendo, di un luogo che si sta visitando o di un progetto che si sta realizzando. Siate indulgenti e meno egoisti, siate voi stessi, siate onesti. Provate a calarvi nei panni delle persone, cercate di capire cosa dovreste dire per farle sentire meglio. Essere gentili vi dona fascino e bellezza!

Lezioni di fascino n.2: lo stile

Avere stile significa anche valorizzare i pregi, credere in se stessi e se si seguono le mode fatelo con buon gusto. Le donne in generale sono molto attratte da chi crede in se stesso. Per avere stile bisogna essere colti. E non intendo avere quattro lauree! Per crearsi uno stile si deve: leggere, comprendere cosa ci piace e cosa invece detestiamo, approfondire determinati argomenti e avere un’infarinatura generale che va dalla storia, alla musica, dall’arte allo sport, dalla politica all’ecologia. Insomma bisogna essere sempre aggiornati.

Lezioni di fascino n.2: rock style

Bisogna essere rock! Non intendo giacche di pelle o borchie. Intendo essere felici, appassionati, amare, piangere, esprimere le proprie emozioni in modo garbato. Per avere charme al maschile bisogna essere educati, gentili, aggraziati, garbati, saper parlare e saper tacere, ascoltare le persone, che è diverso dal sentire le persone, bisogna sapersi meravigliare delle piccole cose, delle cose semplici come emozionarsi davanti ad un tramonto.

Sentitevi belli e siate ironici. Ora non vi rimane altro che provare: look, postura, stile e Rock, facile vero?