Qual è il significato di Non voglio mica la luna di Fiordaliso? La canzone parla di una rottura, ma lo fa come se fosse una liberazione.

Considerata una delle canzoni più famose e belle di Fiordaliso, Non voglio mica la luna è uscita quarant’anni fa ma continua ad essere trasmessa quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche. Vediamo qual è il significato e il testo del brano.

Non voglio mica la luna di Fiordaliso: il significato della canzone

Non voglio mica la luna è la canzone con cui Fiordaliso si è presentata al Festival di Sanremo 1984, conquistando il quinto posto. Il brano, considerato un tormentone dell’anno di uscita, è tornato in auge nel 2023, quando l’artista ha partecipato come concorrente al Grande Fratello. Il significato del singolo ruota attorno ad una storia d’amore complicata, che porta la protagonista ad aver voglia di indipendenza e libertà.

“Non voglio mica la luna

Chiedo soltanto di stare

Stare in disparte a sognare

E non stare a pensare più a te“.

La protagonista vorrebbe soltanto avere più tempo per sé. E’ stanca di pensare al suo amore tormentato e sogna un momento di pace, dove potersi leccare le sue ferite senza dare spiegazioni agli altri.

“Io vorrei defilarmi per i fatti miei

Io saprei riposarmi ma tu

Non cercarmi mai più“.

Non voglio mica la luna di Fiordaliso parla di una rottura, ma non si avverte la tristezza tipica del distacco. Anzi, la canzone trasmette soprattutto un grande senso di felicità, stato che si raggiunge soltanto con la libertà “di andare a fare l’amore ma senza aspettarlo da te“.

Ecco il video di Non voglio mica la luna di Fiordaliso:

Non voglio mica la luna di Fiordaliso: il testo della canzone

Vorrei due ali d’aliante

Per volare sempre più distante

E una baracca sul fiume…

