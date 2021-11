Frasi sull’amicizia falsa: gli aforismi e le riflessioni più importanti da dedicare ad amiche false o amici che ti hanno tradito o deluso.

L’amore è importante, ma l’amicizia è altrettanto fondamentale nella vita di tutti noi. Per crescere, migliorarsi, confrontarsi, per imparare ad avere fiducia negli altri. Purtroppo però alcune persone finiscono per tradire questa fiducia, dimostrandosi amiche solo all’apparenza. Capita nella vita di essere delusi da qualcuno. Un evento che fa soffrire, ma che può anche servire per imparare a riconoscere le persone che fingono solo di volerti bene. Se hai bisogno di frasi sull’amicizia falsa, da dedicare a qualcuno che ha ferito i tuoi sentimenti, per qualunque motivo, ecco alcune delle più emozionanti e di quelle che fanno più riflettere.

Frasi per amiche false

Non è vero che non c’è nulla di peggiore nella vita di un’amicizia falsa. Ma di certo scoprire di aver riposto la propria fiducia nella persona sbagliata è uno dei traumi che maggiormente ci segnerà e formerà, qualcosa che non riusciremo a dimenticare probabilmente mai.

Nell’amicizia infatti spesso finiamo per non prendere in considerazione l’eventualità di un tradimento, di qualunque tipo. Come se fosse un legame meno rischioso rispetto a una relazione d’amore. Invece, anche l’amicizia può essere soggetta a volta faccia e delusioni molto profonde, che finiscono per cambiarci e cambiare la percezione della nostra vita. Se vuoi sfogarti contro un’amica o un amico falso che ti hanno fatto del male, ecco alcune frasi ‘cattive‘ sull’amicizia che potrebbero fare al caso tuo.

Frasi sull’amicizia falsa

– Un amico che credevi sincero fa più paura di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferisce nell’anima. (Buddha)

– Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

– I falsi amici quando smettono di parlare con te, iniziano a parlare di te.

– Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

– Amicizia è solo una parola, ma fedeltà è una parola vana. (Ovidio)

– Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed essere traditi in amicizia è molto peggio che essere traditi in amore. (Anna Magnani)

– Non hai niente da perdere. Non si perde quando si perdono falsi amici. (Joan Jett)

– L’amicizia di quelli che sono amici a causa dell’utilità si dissolve insieme con l’interesse che la suscita, giacché essi non sono amici l’uno dell’altro, ma del profitto. (Aristotele)

Aforismi sui falsi amici

Non ti sono bastate le frasi che abbiamo riportato sopra sull’amicizia? Non preoccuparti. Se di frasi sull’amicizia vera ne esistono molte, ancora di più ne puoi trovare sulla falsa amicizia. E questo dimostra, amaramente, quanto sia diffusa la pratica di fingersi amici di qualcuno per cui proviamo invece solo un mero interesse per qualche motivo poco nobile. Ecco altri aforismi molto sui falsi amici:

Frasi sull’amicizia falsa e aforismi

– Imparerai a tue spere che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

– Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

– Non sono arrabbiato perché mi hai mentito, sono arrabbiato perché d’ora in poi non potrò più crederti. (Friederich Nietzsche)

– Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse restare soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. (Robin Williams)

– Purtroppo ci sono tanti falsi amici disposti a prestarci l’ombrello soltanto quando il tempo è bello. (Romano Battaglia)

– Chi mente per te, mentirà contro di te. (John Locke)

