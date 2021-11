Ecco dei consigli pratici per orientarsi tra le offerte del Black Friday ed evitare di fare acquisti sbagliati.

A poche ore dal Black Friday 2021, che quest’anno cade venerdì 26 novembre, andiamo a scoprire come comportarci per evitare di fare acquisti sbagliati, che sembrano convenienti solo all’apparenza. Come fare a orientarsi tra le offerte del Black Friday e capire quali offerte sono davvero da non perdere? Per fortuna ci vengono in aiuto i consigli di Altroconsumo, vediamo cosa c’è da sapere sulle offerte del Black Friday.

Black Friday 2021: cosa c’è da sapere

In vista del Black Friday e del Cyber Monday, che quest’anno cade il 29 novembre, con tanti store che hanno già iniziato a fare offerte da giorni, è importante sapere come orientarsi per evitare acquisti sbagliati e in alcuni casi vere e proprie truffe.

Una delle prime cose da fare è stare molto attenti ai prezzi: diffidate dai prezzi troppo bassi, specie su prodotti hitech e ancora di più quest’anno. Quello che si registra, infatti, da un’analisi di Altroconsumo sull’andamento dei prezzi è che quest’anno le offerte saranno meno convenienti del solito, soprattutto riguardo alla tecnologia. Uno dei motivi è dato dalla crisi dei microchip, ma non bisogna neanche sottovalutare i problemi logistici. Il consiglio quindi è quello di diffidare da siti poco conosciuti e controllare sempre le recensioni e i feedback sui venditori.

Attenzioni agli sconti

Un altro aspetto da non sottovalutare è la percentuale di sconto indicata, spesso per rendere le offerte più allettanti si gonfia il prezzo non scontato dei prodotti. Per farlo si inserisce il prezzo di listino del lancio, anche se in realtà il prezzo attuale del prodotto è già molto più basso. Per orientarvi meglio confrontate il prezzo anche su altri siti o sfruttare i comparatori di prezzi.

Una caratteristica delle offerte del Black Friday è data dal fatto che le offerte vengono proposte non solo come imperdibili, ma anche per un periodo di tempo limitato. Proporre un’offerta per poche ore, non è altro che un metodo per indurci ad acquistare spinti dall’urgenza. La fretta, però, è una cattiva consigliera e può portarci a fare acquisti credendo di aver trovato un’occasione irripetibile, quando invece ormai prezzi simili si possono trovare anche in altri periodi dell’anno.

