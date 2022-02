Per augurare o augurarsi un buon giorno, le frasi sull’alba sono sempre utili, perché danno la carica giusta per affrontare la giornata.

Le frasi sull’alba possono essere una grande spinta, soprattutto quando non si ha voglia di alzarsi dal letto. Non solo un auto-aiuto, ma anche un salvagente lanciato a qualcuno che ne ha bisogno. Dulcis in fundo, gli aforismi sul sorgere del sole possono perfino essere letti come se fossero poesie che toccano il cuore. Diamo uno sguardo ai pensieri più belli di sempre.

Frasi sull’alba: le più belle di sempre

Gli aforismi sull’alba sono tanti e quasi tutti ci trasportano in una sorta di qui ed ora, come se stessimo davvero assistendo al sorgere del sole. E’ o non è questo il momento più magico della giornata? Per qualcuno lo è, mentre altri preferiscono il tramonto. A qualsiasi ‘fazione’ apparteniate, converrete su un punto: l’alba porta con sé grandi aspettative, mentre il tramontare della luce ci spinge a fare bilanci. Questi ultimi, però, non sempre sono positivi, mentre al mattino si sogna sempre in grande. Di seguito, una selezione di frasi celebri sull’alba:

Non si può toccare l’alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. (Khalil Gibran);

Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te. (Proverbio africano);

Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata. (Roberto Gervaso);

C’è un momento in ciascuna alba in cui la luce è come sospesa; un istante magico dove tutto può succedere. La creazione trattiene il suo respiro. (Douglas Adams);

E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d’amore. (Emily Dickinson);

La brezza all’alba ha segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi);

La strada dei giusti è come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. (Proverbi di Salomone);

L’alba è una specie di sbiancare del cielo; una specie di rinnovamento. Un altro giorno; un altro venerdì; un altro venti di marzo, di gennaio, o di settembre. Un altro risveglio generale. (Virginia Woolf);

È l’ora in cui le cose perdono la consistenza d’ombra che le ha accompagnate nella notte e riacquistano poco a poco i colori, ma intanto attraversano come un limbo incerto, appena sfiorate e quasi alonate dalla luce: l’ora in cui meno si è sicuri dell’esistenza del mondo. (Italo Calvino);

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. I Navajo, infatti, insegnano ai loro bambini che ogni mattina il sole che sorge è un sole nuovo. Nasce ogni giorno, vive solo per quel giorno, muore alla sera e non ritornerà più. Dicono ai loro piccoli: Il sole ha solo questo giorno, un giorno. Vivi bene la tua vita in modo che il sole non abbia sprecato il suo tempo prezioso. (Paulo Coelho);

Siamo scesi nel giardino silenzioso. L’alba è il momento in cui nulla respira, l’ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. (Leonora Carrington);

Il cielo bianco annunciava un’alba senza colore. Il mattino presto è sempre silenzioso, ma solo certi silenzi sono sinonimi di assenza, altri sono ricchi di complicità. (Marc Levy);

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero. (Victor Hugo);

Ogni alba ha i suoi dubbi. (Alda Merini).

Frasi sull’alba al mare: magia allo stato puro

Le frasi sull’alba tratte dalle canzoni sono tante, così come lo sono le frasi sull’alba in inglese. Queste ultime, però, non possono essere comprese da tutti. Pertanto, se volete indirizzarle a qualcuno, è bene sapere se la lingua sia di facile traduzione o meno.

Ho visto l’alba in ogni parte del mondo, ma nulla e nessun luogo mi hanno saputo regalare l’emozione che provo ogni volta che vedo il sole sorgere da questo mare. (Anonimo);

The sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea: what are all these kissings worth, if thou kiss not me? – Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley);

A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell’aurora. (Emily Dickinson);

Solo i cinici e i codardi non si svegliano all’aurora. (Francesco Guccini);

E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. (Franco Battiato);

How beautiful the sun is when it rises fresh, like an explosion throwing us hello! – Com’è bello il sole quando sorge fresco, come un’esplosione che ci lancia il suo buongiorno! (Charles Baudelaire);

Chi non ha mai visto il mare alle sei del mattino, non conosce il mare. (Anonimo);

La lentezza dell’ora è spietata, per chi non aspetta più nulla. Val la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci? Domani tornerà l’alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà. (Cesare Pavese).

Riproduzione riservata © 2022 - DG