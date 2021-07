Le frasi sull’amore e il tramonto che faranno battere il tuo cuore: aforismi e citazioni adatte alle occasioni più romantiche.

Il tramonto è uno dei momenti più intensi della giornata. Uno spettacolo naturale che regala sempre colori nuovi e sensazioni uniche, che lo si stia guardando al mare o con un orizzonte totalmente diverso. Anche per questo motivo l’attimo che precede il crepuscolo ha ispirato a poeti, scrittori, cantautori e aforisti alcune delle frasi più belle di tutti i tempi. Scopriamo insieme quali sono le frasi sull’amore e il tramonto che faranno battere il tuo cuore.

Frasi sul tramonto: le più emozionanti

Tra coloro che hanno maggiormente saputo descrivere le sensazioni che il tramonto sa regalare c’è il Mahatma Gandhi. Il politico dalla Grande Anima lasciò infatti questa riflessione: “Quando ammiro la meraviglia di un tramonto o la bellezza della luna, la mia anima si espande in adorazione del Creatore“. Del tramonto era innamoratissimo anche un animo romantico come Antoine de Saint-Exupéry. Nel suo breve romanzo più famoso, Il piccolo principe, lasciò tantissime frasi dedicate a questo momento particolare della giornata, tra le quali questa: “Per molto tempo tu non avevi avuto per distrazione che la dolcezza dei tramonti“.

Tra gli scrittori specializzati in aforismi in Italia c’è poi Fabio Volo. Anche il celebre conduttore televisivo e radiofonico ha dedicato al tramonto almeno un pensiero di grande intensità: “Quando guardo un tramonto e mi emoziono, non mi domando a che velocità gira la terra o a che distanza è il sole o quanto sono grandi… Amo quel momento. Punto. Non c’è da capire, c’è da amare“.

Tra le frasi sul tramonto che maggiormente hanno colpito i lettori ci sono poi quelli dello scrittore turco Mehmet Murat Ildan, che descrisse così questo attimo pieno di significato sul finire della giornata: “Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani“. Ma una frase sul tramonto davvero potente ce l’ha regalata Walt Whitman, uno dei poeti americani più famosi e amati di tutti i tempi. Scriveva: “Splendore del giorno concluso, che mi sollevi e mi colmi, ora profetica, ora che il passato riadduci! E mi gonfi la gola, te, divino egualitarissimo, voi, terra e vita, finché brilli l’ultimo raggio, io canto“.

Frasi belle e poetiche sul tramonto

Tra le citazioni sul tramonto più apprezzate ce n’è poi una semplicissima ma estremamente significativa di Herman Hesse, che ha saputo cogliere al contempo la bellezza dell’amore e del tramonto: “Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle“. Spesso però per trovare veri e propri aforismi sui tramonti in grado di regalarci anche riflessioni importanti sull’amore, dobbiamo andare a scovarle all’interno di alcune delle canzoni più famose della musica italiana e non solo. Eccone alcuni esempi:

– Te l’ho mai detto che come un tramonto è e porta via ogni chissà, se tutto quel che va potesse mai finire qua, tu immagina (Gianluca Grignani);

– Non c’è mai un’alba uguale o un tramonto uguale (Carlos Santana);

– Mentre il sole alle spalle pian piano va giù, e quel sole vorresti non essere tu (Ligabue);

– Dolce tramonto d’autunno t’accende di mille colori, di mille pensieri d’amore, che sfiorano il viso come raggi di sole, come trascorri i tuoi giorni (Luca Barbarossa);

– In faccia gli ultimi raggi del sole che fra un poì tramonterà. E quando le sere scendono e dolci poi ci avvolgono. Ci addormentiamo e i sogni poi piano piano entrano (Tiziano Ferro).

