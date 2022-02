Come si disattiva MobilePay: in che modo rendere inattivo il servizio utile per gestire i pagamenti online.

Gestire i pagamenti online è diventato sempre più importante, specialmente in quest’epoca in cui le transazioni a distanza sono frequenti, e non solo per quanto riguarda gli acquisti sugli e-commerce. Tra i tanti servizi per il pagamento online, MobilePay è uno dei più utilizzati, e che ‘affligge’, in un certo senso, gli utenti mobile di praticamente tutti i servizi di telefonia, da TIM a Vodafone, passando per Wind Tre. Ma cos’è e soprattutto come si disattiva MobilePay, per evitare di incappare in spiacevoli sorprese? Scopriamolo insieme.

Cos’è e quanto costa MobilePay

Se sei arrivato fin qui, potresti già sapere cosa sia MobilePay. Tuttavia, essendo un servizio attivato talvolta anche senza volerlo, potrebbe essere utile sapere qualcosa in più su cosa effettivamente sia e quanto costi.

donna con smartphone

In sostanza, si tratta di una piattaforma che permette di effettuare microtransazioni, pagamenti di piccole somme, senza carta di credito e in modo molto sicuro, attraverso il denaro verasto sul proprio credito telefonico e senza condividere dati personali. In questo senso, è sicuramente un’alternativa importante per chi effettua spesso acquisti non molto costosi online e voglia affidarsi a un servizio di pagamento sicuro al 100%. Tuttavia, essendo un servizio a pagamento sono tantissimi a non amarlo, e a preferire disfarsene piuttosto che sfruttarlo. Vediamo nel dettaglio come fare per riuscirci.

Disattivare MobilePay in pochi passaggi

Dal momento che non è raro vedersi MobilePay attivato senza richiesta, in molti si chiedono come sia possibile disattivarlo, senza dover per forza cercare soluzioni drastiche. Fortunatamente non è molto difficile. All’attivazione, si riceve sempre un SMS che ci avvisa del nuovo servizio. Una volta ricevuto, tutto ciò che dobbiamo fare è andare sul sito di MobilePay ed entrare nell’area di SelfCare.

Da qui è possibile disattivare tutti i servizi eventualmente non richiesti. Per farlo, dovrai inserire il numero di cellulare e l’operatore telefonico di riferimento. Quindi premi su Invia Password e in pochi secondi riceverai un SMS con un codice da utilizzare per poter accedere nella tua area riservata. Una volta entrato, vai alla voce Pagamento e Abbonamenti, clicca su Pagamenti, seleziona i servizi che vuoi disattivare e premi su Disattiva-OK. Riceverai a questo punto un nuovo SMS di conferma e in questo modo sarai certo di esserti disfatto di MobilePay. Facile, no?

Di seguito un video che spiega come agire per disattivare il servizio passo dopo passo:

