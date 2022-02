Frasi sulla forza: gli aforismi motivazionali più celebri per darsi la carica e reagire di fronte alle difficoltà della vita.

Di fronte agli imprevisti e agli ostacoli della vita, bisogna reagire sempre, senza mai lasciarsi abbattere. A volte qualcuno o qualcosa sembra volerci opprimere, sconfiggere, mettere a tappeto. Ma niente e nessuno può mai impedire a tutti noi di rialzarci, di rimetterci in moto e di riprendere possesso delle nostre esistenze.

Tutti abbiamo una forza interiore in grado di muoverci e di portarci lì dove non penseremmo mai di poter arrivare. A volte per riuscire a tirar fuori la nostra volontà d’animo c’è però bisogno di un aiuto concreto. E questo può arrivare anche dalle frasi sulla forza, citazioni motivazionali che possono incoraggiarci ad andare oltre i nostri limiti. Sono tantissimi i pensatori e gli scrittori che ci hanno lasciato in eredità delle vere e proprie pillole di saggezza, spesso più importanti di qualunque bevanda energetica. Eccone alcune delle più belle e famose.

Frasi sulla forza della vita: le migliori

Di frasi sull’esser forte ce ne sono davvero moltissime. Possono essere frasi sulla volontà d’animo, che deve essere tirata fuori nei momenti più difficili. O possono anche essere frasi sulla forza fisica. In alcuni casi può trattarsi anche di frasi sulla forza dei sentimenti, come l’amore, vero motore delle nostre vite, un traino che riesce a portarci molto più lontano di quanto, da soli, potremmo mai immaginare di fare.

Donna forte

Se stai cercando le migliori frasi motivazionali, a prescindere dal loro argomento specifico, ecco qui una bella carrellata di esempi che potrebbero fare al caso tuo. Frasi fortissime per spiriti indomiti:

– Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

– Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

– Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile. (Gandhi)

– C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

– Tu hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza. (Marco Aurelio)

– Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. (Isabelle Allende)

– Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

– Ciò che non mi uccide, mi rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

– Un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni. (Paulo Coelho)

– È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fedor Dostoevskij)

Aforismi forza d’animo: frasi per persone forti (ma inconsapevoli)

Abbiamo letto dieci frasi tra loro molto diverse, ma tutte frasi sulle persone forti che magari però non sanno nemmeno di esserlo. Perché è difficile conoscersi fino in fondo ed è ancora più complesso riuscire a capire fin dove il nostro corpo, la nostra mente e la nostra anima sono in grado di spingerci. Se stai cercando altre citazioni per essere forti e perseveranti, per cercare di motivare e di motivarti, potresti cercare anche tra le frasi sull’amicizia. In alternativa queste potrebbero fare al caso tuo:

– C’è qualcosa che devi sempre ricordare. Tu sei più coraggioso di quanto credi, più intelligente di quanto pensi e più forte di quanto sembri. (Winnie the Pooh)

– Il coraggio si trova in luoghi improbabili. (John Ronald Reuel Tolkien)

– Per quello che vale: non è mai troppo tardi per essere chi vuoi essere. Spero che tu viva una vita di cui sei orgoglioso, e se scopri che non lo sei, spero che tu abbia la forza di ricominciare da capo. (Francis Scott Fitzgerald)

– Ci sono due regole nella vita: 1, non mollare mai; 2, non dimenticare mai la regola numero 1. (Duke Ellington)

– Se non puoi volare, corri, se non puoi correre allora cammina, se non puoi camminare allora gattona, ma qualunque cosa tu faccia, devi continuare ad andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

– Essere amati profondamente da qualcuno ti dà forza. Amare profondamente qualcuno ti dà coraggio. (Lao Tzu)

– Chi crede è forte; colui che dubita è debole. Le forti convinzioni precedono grandi azioni. (Louisa May Alcott)

– La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, piuttosto nel rialzarci ogni volta che cadiamo. (Confucio)

– Alcuni pensano che tenere duro renda forti, ma a volte è lasciarsi andare che lo fa. (Herman Hesse)

– Io credo nel diventare forte quanto tutto sembra andare storto. Credo che le ragazze felici siano le ragazze più belle. Credo che domani sarà un altro giorno, e credo nei miracoli. (Audrey Hepburn)

Riproduzione riservata © 2022 - DG