Frasi sui valori della vita: le più belle citazioni e gli aforismi sui valori che ci accompagnano durante la nostra esistenza.

Tra le cose più importanti nelle nostre vite ci sono quei valori irrinunciabili e fondamentali che ci permettono ogni giorno di alzarci con un sorriso, con la soddisfazione di noi stessi, con la consapevolezza di avere un ruolo nel mondo e di aiutare, a nostro modo, a migliorare questo mondo. Ognuno ha i suoi valori fondamentali, ma spesso i concetti di fondo sono gli stessi. Per questo motivo molti autori hanno scritto frasi sui valori della vita che sono in grado di comunicare con tutti noi, frasi universali che rappresentano e spiegano in maniera chiara cosa è rende le nostre vite così piene e degne di essere vissute. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto.

I più bei aforismi sui valori della vita

C’è chi crede nei valoro delle cose più semplici, chi è invece più idealista, e ricerca i propri valori fondamentali i qualcosa di alto, utopistico, forse irraggiungibile. Una cosa è certa però: una vita senza valori non è una vita completa.

Se stai cercando gli aforismi più belli riguardanti questi valori, proviamo a leggerne insieme alcuni dei più famosi in assoluto:

– Tutte le cose migliori sono semplici e molte possono essere espresse in una sola parola: libertà, giustizia, onore, dovere, misericordia, speranza. (Winston Churchill)

– Quando faccio bene mi sento bene; quando faccio male mi sento male. Questa è la mia religione. (Abraham Lincoln)

– Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. (Alda Merini)

– Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande. (Steve Jobs)

– Proprio come diamo per scontato il bisogno di acquisire competenza nelle materie accademiche, sono fiducioso che verrà un tempo in cui potremo dare per scontato che i bambini imparino, l’indispensabilità dei valori interiori: l’amore, la compassione, la giustizia e il perdono. (Dalai Lama)

– Alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te. (Buddha)

– Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte. (Rita Levi Montalcini)

Altre famose frasi sui valori umani

Come abbiamo avuto modo di vedere, citazioni sui valori ce ne sono molte e molto diverse. Politici, scrittori, filosofi e religiosi, in molti hanno lasciato un contributo per aiutarci a riflettere su cosa conti davvero nella vita, cosa debba essere posto alla base di ogni nostra azione, decisione, anche di ogni nostro pensiero, e su quali siano le difficoltà che dobbiamo superare per raggiungere i nostri obiettivi. Se quelle perle di saggezza che fin qui abbiamo riportato non sono riuscite a ispirarti, ecco un’altra serie di frasi che potrebbero aiutare a riflettere sui valori della nostra umanità:

– Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La cosa più importante nella vita è mantenere la mente giovane. (Henry Ford)

– Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici. Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostri princìpi. (Victor Hugo)

– L’educazione senza valori, utile com’è, sembra servire piuttosto a rendere l’uomo un diavolo più intelligente. (C.S. Lewis)

– Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. (Immanuel Kant)

– Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. (Oriana Fallaci)

