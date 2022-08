Le frasi sulla vita dura, a prescindere dal periodo che si sta vivendo, possono essere d’aiuto per sé e per gli altri: vediamo le più belle.

Nell’arco dell’esistenza, i periodi più meno duri sono all’ordine del giorno. Qualcuno riesce ad affrontarli con il sorriso, mentre altri no. A prescindere dal momento che si sta vivendo, le frasi sulla vita dura servono a donare speranza o, almeno, a dare la spinta giusta per imparare a ballare sotto la pioggia. Diamo uno sguardo alle citazioni forti, ma vere.

Frasi sulla vita dura: citazioni forti, ma vere

La vita non è mai semplice, inutile nasconderlo. Anche quanti sostengono di essere felici 365 giorni l’anno non fanno altro che raccontarsi una fiaba alla quale neanche loro credono fino in fondo. Le frasi sulle difficoltà della vita possono assolvere una duplice funzione: aprire gli occhi a quanti vivono ancora nel mondo dei sogni e dare la spinta giusta a coloro che non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel. Di seguito, una selezione di aforismi sulla vita complicata:

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Confucio);

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama);

Niente è davvero difficile se lo si divide in piccoli pezzettini. (Henry Ford);

Navighiamo immersi nel vasto oceano della vita. La ragione è la bussola, ma la passione è la tempesta. (Alexander Pope);

Sono troppo convinta che la vita sia bella anche quando è brutta che nascere sia il miracolo dei miracoli, vivere: il regalo dei regali. Anche se si tratta d’un regalo molto complicato, molto faticoso, a volte doloroso. (Oriana Fallaci);

Non c’è rosa senza spine. Ma vi sono parecchie spine senza rose. (Arthur Schopenhauer);

La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. (Alex Zanardi);

Spesso è da forte, più che il morire, il vivere. (Vittorio Alfieri);

‘A vita è tosta e nisciuno ti aiuta, o meglio ce sta chi t’aiuta ma una vota sola, pe’ puté di’: t’aggio aiutato / La vita è dura e nessuno ti aiuta, o meglio c’è chi ti aiuta ma una volta sola, per poterti dire: ti ho aiutato. (Eduardo De Filippo);

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison);

Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo. (Lucio Anneo Seneca);

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. (Arturo Graf);

In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti. (Robert Lee Frost);

Non ostacolare i tuoi figli rendendo la loro vita facile. (Robert A. Heinlein);

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. (Victor Hugo);

Metà della difficoltà di questa vita possono essere ricondotte al dire sì troppo in fretta e al non dire di no abbastanza presto. (Josh Billings);

Chi non ha affrontato le difficoltà non conosce la propria forza. (Benjamin Jonson);

La cosa più difficile nella vita? Essere se stessi. E avere carattere a sufficienza per restarlo. (Georges Brassens);

Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. (Vince Lombardi);

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett);

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. (Lucio Anneo Seneca);

Un timoniere di valore continua a navigare anche con la vela a brandelli. (Lucio Anneo Seneca);

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini);

La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori. (Che Guevara);

Nei momenti sereni ricordati di temere sempre le avversità e nelle avversità ricordati di sperare sempre in cose migliori. (Catone il Censore);

Nella vita ci ho sempre messo la mia faccia. Qualche anno fa era diversa: aveva riso e pianto di meno, forse era più bella ma aveva meno da raccontare. (Anna Magnani);

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è l’immagine di un’alba che ci aspetta. (Khalil Gibran);

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll).

Frasi lunghe sulla vita: quando riflettere può aiutare a sorridere

Le frasi dure ma vere non devono spaventare, ma aiutare a riflettere per tornare a sorridere. Gli ostacoli, compresi quelli più difficili, si superano sempre, anche quando tutto sembra perduto. Non bisogna mai perdere la speranza, mai.

Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare le difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle. (Phyllis Bottome);

Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle. (Martin Luther King Jr.);

Nel mezzo delle difficoltà nascono anche bellissime opportunità. (Albert Einstein);

Tutte le vite sono difficili; ciò che rende certe vite riuscite è il modo in cui sono state affrontate le sofferenze. (Friedrich Nietzsche);

La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara. (Alda Merini);

Ogni difficoltà su cui si sorvola diventa un fantasma che turberà i nostri sonni. (Frédéric Chopin);

Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. (Charles Darwin);

Fare facilmente ciò che gli altri trovano difficile è talento; fare ciò che è impossibile al talento è genio. (Henri Frederic Amiel);

La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide. (Zygmunt Bauman);

La vita è lotta e tormento, delusione, amore e sacrificio, tramonti dorati e fosche tempeste. (Laurence Olivier);

Non è il cammino che è difficile, è la difficoltà che è il cammino. (Søren Kierkegaard);

Se non avessi visto il sole avrei potuto sopportare l’ombra. (Emily Dickinson);

La difficoltà attira l’uomo di carattere, perché è stringendola a sé che egli si realizza completamente. (Charles de Gaulle);

Non dimenticare: i bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosi. (Paulo Coelho);

Quando ci si trova davanti un ostacolo, la linea più breve tra i due punti, può essere una linea curva. (Bertolt Brecht);

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj);

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG