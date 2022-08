Molte giovani influencer su TikTok si mostrano con il velo cristiano: secondo gli esperti non sarebbe un vero atto di spiritualità.

C’è una nuova moda che sta prendendo piede su TikTok: quella delle influencer che si mostrano nei loro video con il ‘velo cristiano’. In Francia sono davvero tante le star del web che stanno mostrando la loro conversione attraverso questo gesto forte, ma in molti si chiedono se si tratti di un vero atto di fede o solo di una moda. Ma da dov’è nato questo nuovo trend e qual è il suo reale significato?

Velo cristiano su TikTok: il significato

A lanciare questa tendenza molto particolare è stata margow.en.christ, influencer francese che vanta oltre 192mila follower sulla piattaforma. Ma a seguirla sono state tantissime altre ragazze, che hanno ostentato il velo come simbolo di una grande fede.

Donne con il velo

A far storcere il naso ad esperti e a religiosi è però la rapidità di questa conversione religiosa da parte di molte ragazze. Sembra infatti che molte di queste paladine della cristianità si siano interessate alla religione solo negli ultimi mesi. Qualcuna in passato si proclamava atea, qualcun’altra musulmana, qualcun’altra ancora cristiana, sì, ma non praticante.

Le protagoniste di questa tendenza però si stanno difendendo con forza dalle accuse. La quindicenne kassandra.christ.off, ad esempio, ai microfoni di France24 ha dichiarato: “Porto il velo solo quando parlo con Dio, per isolarmi dal mondo, quando vado a messa o quando faccio video in cui parlo di Dio“. La ragazza ha dichiarato di aver fatto ricerche sull’argomento e di aver letto un versetto nella Bibbia in cui si dice che colei che profetizza con il capo scoperto disonora se stessa.

Il parere degli esperti

In effetti il verso cui si riferisce l’influencer fa parte della Prima Lettera ai Corinzi di San Paolo, come spiegato dallo specialista Anthony Feneuil, secondo cui non è una novità che le donne cristiane indossino il velo. Si tratta di un’usanza già esistente che i primi cristiani hanno adottato per rimanere in linea con un’antica tradizione. In altre parole, il velo non è un simbolo distintivo del cristianesimo, ma fa parte di diverse culture.

Il problema principale di questa scelta delle influencer sarebbe però da ascrivere a un’altra contraddizione, come spiegato dallo storico delle religioni Jean-Fraçois Colosimo: “Queste ragazze usano il velo per mostrarsi mentre, tradizionalmente, tale copricapo è piuttosto sinonimo di modestia, per nascondere e proteggere il corpo“. Insomma, secondo molti esperti questa tendenza sembra più una moda volta a imitare le donne musulmane, protagoniste sui social con il velo islamico.

