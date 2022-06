Frasi poetiche: le citazioni e gli aforismi più belli e intensi scritti da grandi autori del passato.

Le frasi poetiche sono quelle che spesso colpiscono di più al cuore, fanno vibrare le corde della nostra anima portandoci a riflettere e a emozionarci spesso anche più della semplice prosa. Pur non essendo poesia pura, le frasi poetiche sono infatti dotate della stessa bellezza testuale che caratterizza la forma d’arte più musicale che c’è.

Questo tipo di citazioni, che spesso si trasformano in veri e propri aforismi, sono spesso utilizzati per far comprendere a una persona speciale la verità dei nostri sentimenti, o il senso più profondo della vita. Se stai cercando anche tu qualche frase che davvero lasci il segno, in questo articolo te ne proponiamo alcune non solo delle più famose, ma anche delle più belle.

Le più belle citazioni poetiche sulla vita

Di frasi poetiche famose ne esistono davvero molte, e toccano svariati argomenti. C’è molto spesso l’amore al centro della riflessione dei maggiori pensatori di tutti i tempi, e questo è vero. Ma non di solo amore si è scritto e parlato nel corso dei secoli.

Se quindi sei alla ricerca di frasi poetiche bellissime ed emozionanti, ma che riguardino più in generale la vita che non una vera e propria relazione amorosa, ecco una lista di citazioni che potrebbero davvero fare al caso tuo:

– Quanto più in alto ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare. (Friedrich Nietzsche)

– La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. (Arthur Schopenhauer)

– Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman)

– Si può fingere di avere un cuore, non di avere un’anima. (Paul Morand)

– Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

– La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere. (Mahatma Gandhi)

– C’è chi guarda le cose come sono e si chiede “perché”. Io penso a come potrebbero essere e mi chiedo “perché no?”. (Pablo Picasso)

– Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. (Rita Levi Montalcini)

I migliori aforismi poetici sull’amore

Come accennavamo, se è vero che molti grandi autori hanno speso parole poetiche per tanti aspetti della vita, è anche vero che in fin dei conti tutti noi non riusciamo a non dare un peso eccezionale al sentimento dell’amore, quello che muove le nostre decisioni più importanti, ci regala le emozioni più grandi e ci permette di condividere le gioie e le emozioni della nostra esistenza. Se stai quindi cercando le più belle frasi poetiche da dedicare alla persona che ami, queste potrebbero lasciarti davvero senza fiato:

– L’amore è un frammento mortale di immortalità. (Fernando Pessoa)

– L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. (Rainer Maria Rilke)

– L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. (William Shakespeare)

– Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. (A. A. Milne)

– Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama)

– L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. (Papa Giovanni Paolo II)

– Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. (Alda Merini)

