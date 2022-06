Cosa serve per fare il passaporto? Vediamo quali sono i documenti e i pagamenti da presentare presso la Questura di residenza.

Avete bisogno di fare il passaporto? Bene, ricordatevi che questo documento necessita di tempistiche un po’ più lunghe, per cui il rilascio non è immediato. Vediamo quali sono i pagamenti e i documenti da presentare in Questura per richiedere un nuovo ‘lasciapassare’.

Cosa serve per fare il passaporto?

Il passaporto è necessario quando si ha in programma un viaggio, che sia di lavoro o di svago, in un Paese che non appartiene all’Unione Europea. Si tratta di un documento che viene rilasciato ai cittadini italiani maggiorenni (per i minori è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori) e ha una durata di dieci anni. Alla scadenza, i titolari devono ricordarsi di chiedere un nuovo passaporto perché l’emissione non è automatica. A rilasciare il documento sono le Questure ed è qui che i cittadini si devono recare quando ne hanno bisogno. Per prendere appuntamento basta collegarsi al sito www.passaportonline.poliziadistato.it e accedere con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

Dopo aver preso appuntamento, è necessario presentarsi dalle forze dell’ordine con la documentazione necessaria per fare il passaporto:

modulo stampato della richiesta passaporto;

documento di riconoscimento valido, sia l’originale che una fotocopia;

2 foto formato tessera identiche e recenti;

ricevuta di pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario (versamento da effettuare presso gli uffici postali di Posteitaliane sul conto corrente n. 67422808, intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro e con causale “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”);

contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio).

E’ bene sottolineare che il rilascio del passaporto, che avviene dopo la rilevazione delle impronte digitali, non è immediato. Per cui calcolate bene le tempistiche per non essere costretti a rinunciare al viaggio.

Dopo quanto tempo si ottiene il passaporto?

Come già sottolineato, il rilascio del passaporto non è immediato. Pagando in contrassegno 9,05 euro si può richiedere l’invio tramite Poste Italiane presso il proprio domicilio, altrimenti è necessario recarsi in Questura. In ogni modo, salvo imprevisti, il documento è pronto dopo 15/20 giorni lavorativi dalla richiesta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG