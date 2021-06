Quali sono le regole per i passaporti dei bambini? Scopriamo qual è la validità del documento e come fare per richiederlo e per il rinnovo.

Prima che le norme cambiassero i passaporti per i bambini non erano necessari. Era, infatti, sufficiente che il bimbo fosse iscritto sul passaporto di uno dei genitori. Per adeguarsi al regolamento della Comunità Europea sono stati apportati dei cambiamenti alla legge che regolava la normativa sui passaporti. Ora, infatti, è necessario che i passaporti siano individuali e che anche i minorenni ne siano in possesso. Vediamo quali sono le regole sulla validità del passaporto per neonati e bambini.

Validità e rinnovo del passaporto per bambini

Le regole per il passaporto dei bambini non sono identiche a quelle del documento per gli adulti. Per questo è importante conoscere la validità e come richiedere il rilascio del documento di viaggio. Il passaporto ordinario ha una validità di 10 anni, questo periodo però diminuisce nel caso in cui il passaporto sia destinato a un minore. In particolare, infatti, per neonati e bimbi di età compresa tra zero e tre anni la validità è di tre anni. Invece, quando il documento viene rilasciato a bambini di età compresa tra i tre e i diciotto anni, la validità sale a cinque anni.

Passaporto e Green Pass per viaggiare durante il Covid

Possedere il passaporto è necessario affinché anche i minori possano viaggiare, tuttavia occorre precisare che al di sotto dei quattordici anni è necessario viaggiare accompagnati da uno dei due genitori. In alternativa si potrà essere accompagnati da un tutore o da una persona designata che si occupi dell’affidamento durante il viaggio. Alla scadenza il documento non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere un nuovo passaporto. Vediamo cosa serve per chiedere l’emissione del documento.

Passaporto per i bambini: come richiederlo

La domanda per il rilascio del passaporto per i minori può essere presentata a uno degli uffici competenti: un ufficio comunale, la Questura, il commissariato di Polizia o la stazione dei Carabinieri. In ogni caso è necessario che si presentino entrambi i genitori, portando con loro i propri documenti di identità.

Vacanza Genitori Bambini Viaggio Macchina

Il bimbo deve presenziare alla presentazione della domanda e i genitori dovranno portare con loro anche due foto tessera recenti, proprio come per la richiesta di ogni tipologia di documento di riconoscimento. Dovrà essere presentato anche il modulo per il rilascio, la marca da bollo e la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento. Il modulo per il passaporto sia per minorenni che per maggiorenni può essere scaricato direttamente dal sito della Polizia.