Dal 12 settembre 2022 sarà possibile richiedere il bonus benzina: vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo e le modalità.

Il bonus benzina, deciso dal Decreto Aiuti, sta finalmente per decollare. A partire dal 12 settembre e per i successivi 30 giorni, si potrà fare domanda di rimborso tramite il sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Vediamo quali sono i requisiti per accedere al contributo e come presentare l’istanza.

Bonus benzina: dal 12 settembre al via le domande

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, a partire dal 12 settembre 2022, consentirà di fare richiesta del bonus benzina, stabilito dal Decreto Aiuti per un totale di 497 milioni di euro. Le spese che potranno essere dichiarate sono quelle del periodo compreso tra gennaio e marzo 2022. Invece, il parziale rimborso, pari al 28% della cifra spesa al netto dell’Iva, verrà ceduto tramite credito d’imposta da usare in compensazione.

L’acquisto del carburante rimborsabile è valido solo per i mezzi di categoria Euro 5 o superiore. Ad aver diritto al bonus, invece, sono soltanto le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, con sede od organizzazione stabile in Italia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con agevolazioni dello stesso tipo.

Bonus benzina: come fare domanda

A partire dal 12 settembre 2022, coloro che intendono fare richiesta del bonus benzina non dovranno fare altro che collegarsi al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Dopo aver effettuato l’accesso – con Spid, Cns oppure Cie – si può procedere con l’istanza, che deve essere unica per ogni azienda. L’utente, a questo punto, deve selezionare se fa domanda per l’azienda di cui è titolare oppure per un’impresa di cui è rappresentate legale o incaricato. Si procede con l’inserimento dei dati relativi al rimborso e si inoltra l’istanza. La piattaforma resterà a disposizione degli utenti che intendono richiedere il bonus benzina per 30 giorni, nell’arco dei quali è possibile anche controllare lo stato dell’istanza o annullarla e inserirne un’altra.

