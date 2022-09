Tutte le novità sull’iPhone 14, ecco cosa c’è da sapere sul nuovo telefono di casa Apple: modelli, dimensioni e fotocamere.

Ormai già da diversi anni Apple tiene nel mese di settembre la conferenza durante la quale presenta i nuovi iPhone, i nuovi Applewatch e le nuove Airpods. L’attenzione, come sempre, è rivolta tutta verso il modello che rimpiazzerà iPhone 13 nel 2022. I 4 nuovi modelli che arriveranno sul mercato sono: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Mancano all’appello i modelli Mini, probabilmente a causa del flop delle vendite di iPhone 13 Mini. Scopriamo in cosa questi nuovi modelli si differenziano da quelli precedenti.

Dimensioni e design del nuovo iPhone 14: quali sono le novità?

Le dimensioni non si discostano molto dai modelli precedenti, con iPhone 14 e Pro che misureranno 6,1 pollici e iPhone 14 Plus e Pro Max che misureranno 6,7 pollici.

È quasi sicuro che il modello standard di iPhone 14 avrà lo stesso design e le stesse caratteristiche di iPhone 13, mentre i modelli Plus e Pro potrebbero riservare alcune novità interessanti. Una differenza rispetto ai modelli precedenti riguarderebbe infatti l’assenza del noch nella parte alta dello schermo. A questo Apple avrebbe preferito un design “a pillola”, già presente da molto tempo nei modelli più famosi di Samsung. Sarà presente quindi un circolo per la fotocamera interna e un ritaglio che permetterà il FaceID.

Le fotocamere su iPhone 14: ancora più grandi.

Un’ulteriore novità riguarderebbe le fotocamere. Alcune foto rivelerebbero, nei modelli Pro e Pro Max, tre fotocamere esterne ancora più grandi rispetto a quelle già presenti sui modelli di iPhone 13. Fonti ufficiali rivelano che Apple ha voluto, per questi nuovi iPhone, moduli ottici da ben 48 Megapixel! (Le fotocamere del modello precedente arrivano a 12 MP).

Oltre a questo, i nuovi modelli arriveranno sul mercato con già iOS16 installato.

I colori dei nuovi modelli: quali sono?

Un’altra novità di questi nuovi modelli iPhone potrebbe riguardare il colore. Sembrerebbe infatti che tra le varie scelte non sarà più presente l’azzurro sierra e che al suo posto sarà invece disponibile una nuova opzione: il viola scuro.

Gli altri colori tra cui si potrà scegliere sono: oro, argento, grafite e verde alpino.

iPhone 14: quando esce?

Sapendo che la conferenza Apple si terrà il 7 settembre, probabilmente i nuovi iPhone saranno disponibili e acquistabili nei negozi già verso la terza o quarta settimana di settembre.

