Le mascherine restano obbligatorie sui mezzi pubblici, con alcune eccezioni: ecco fino a quando saranno necessarie.

Le vacanze sono finite, ma non è ancora tempo di riporre le mascherine nel cassetto. Per chi pensava di poter fare a meno del dispositivo di protezione individuale in questa nuova fase della pandemia, arrivano purtroppo notizie non confortanti. Le mascherine restano infatti obbligatorie sui mezzi pubblici e in altri contesti, con poche eccezioni. Ecco tutti i dettagli sulle regole valide per questo periodo di inizio autunno e di rientro al lavoro.

Mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici: ecco quando

Stando a quanto si legge nell’ordinanza del ministero della Salute del 15 giugno, le mascherine restano obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi pubblici a breve e lunga percorrenza. I dispositivi da utilizzare in queste circostanze non sono, tra l’altro, le mascherine chirurgiche, bensì le FFP2.

trasporto pubblico mascherina

L’obbligo vale non solo per autobus, tram e metropolitane del trasporto pubblico locale e regionale, ma anche navi e traghetti, treni, pullman, mezzi di traporto scolastico e così via. Restano fuori da queste regole le funivie e i voli. In aereo, sia nelle tratte nazionali che internazionali, non è più obbligatoria alcuna mascherina.

Dove servono ancora le mascherine

Oltre ai mezzi pubblici, fino al 30 settembre restano obbligatorie le mascherine anche in un altro luogo aperto al pubblico: le strutture sanitarie. Lavoratori e visitatori i ospedali, aziende socio sanitarie o socio-assistenziali sono chiamati a indossare ancora la mascherina. In questo caso basta però quella chirurgica.

Obbligatorio in questo tipo di strutture anche il super Green Pass. Per poter avere accesso bisogna avere la vaccinazione o essere guariti dal Covid. Non basta sottoporsi a un tampone negativo. Le uniche eccezioni a queste norme sulle mascherine riguardano i bambini sotto i sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione, e le persone che hanno necessità di comunicare con persone con disabilità.

Cosa succede dal 1° ottobre

La domanda adesso è quindi una sola: cosa accadrà dopo il 30 settembre? In linea teorica dal 1° ottobre dovrebbe cadere definitivamente l’obbligo di indossare le mascherine anche nei mezzi pubblici e negli ospedali. Tuttavia, il ministero della Salute sarà chiamato a fare delle valutazioni ulteriori analizzando la situazione epidemiologica del momento. Per avere certezze su quel che accadrà dovremo quindi aspettare ancora qualche giorno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG