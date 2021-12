Le più belle frasi sugli animali: da quelle emozionanti a quelle simpatiche e divertenti. Frasi e aforismi che evidenziano l’importanza dei nostri amici pelosi.

Gli animali sono esseri speciali che la maggior parte delle persone ama per via della dolcezza e della tenerezza che ispirano. I loro modi spesso giocosi, sono infatti in grado di donare allegria a chi li guarda. Motivo per cui, nel tempo, scrittori e pensatori si sono prodigati nella stesura di aforismi sugli animali o di qualche frase su animali in grado di testimoniarne il pensiero.

Proviamo, quindi, a scoprire quali sono le più belle tra tutti.

Le frasi più belle sugli animali

Tra le frasi d’amore sugli animali, ce ne sono di molto famose e speciali perché in grado di toccare il cuore e di trasmettere in poche righe messaggi profondi e importanti.

Si tratta di aforismi su animali e pensieri che riconducono a loro e che da sempre rappresentano uno spunto di riflessione importante. Tra le più importanti ricordiamo:

– La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui vengono trattati i suoi animali. (Mahatma Gandhi)

– L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere,

e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono.

(Arthur Schopenhauer)

– Alcune persone parlano con gli animali. Poche persone però li ascoltano. Questo è il problema. (A. A. Milne)

– Tutti gli animali diffidano dell’uomo, e non hanno tutti i torti, ma quando sono sicuri che non vuol fargli del male, la loro fiducia diventa così grande che bisogna essere più che barbari per abusarne.

(Jean-Jacques Rousseau)

– Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio.

(Martin Buber)

Frasi divertenti sugli animali

Parlando di frasi su animali non si può non pensare a quelle divertenti ed in grado di strappare un sorriso a chi legge. Si tratta spesso di frasi ispirate o di pensieri volti a trasmettere un’emozione semplice ma duratura. A seguire alcune delle più semplici ma incisive che si possono trovare in giro:

– È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un’anima di specie diversa da quella degli animali. (Voltaire)

– L’uomo diede un nome agli animali migliaia di anni fa. Ma i nomi dati agli animali sono tutti arbitrari, perché soltanto loro sanno chi sono. Chissà qual è il vero nome della formica o della giraffa. (Fabrizio Caramagna)

– L’uomo non sa di più degli altri animali; ne sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. Noi, no. (Fernando Pessoa)

Ovviamente, le frasi sugli animali sono tantissime e tutte in grado di regalarci qualcosa. Tra le tante non vanno dimenticate quelle più specifiche come le frasi sui cani o le frasi sui gatti. Animali domestici amatissimi e sui quali è stato quindi scritto davvero molto.

