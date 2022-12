Le frasi spiritose su se stessi o su gli altri aiutano a sorridere anche quando tutto sembra buio: vediamo le citazioni più esilaranti.

L’ironia è una grandissima arma, anche se non tutti possono dire di possederla. Le frasi spiritose su se stessi e gli altri possono aiutare a rafforzarla quando è presente e a coltivarla laddove non ve ne sia traccia. Vediamo quali sono le citazioni più esilaranti.

Frasi spiritose su se stessi: ridere è la migliore medicina

Quasi sempre, ridere è la migliore medicina contro tutti i mali. Inutile arrabbiarsi quando le cose non vanno come vorreste, ne va della vostra salute. In situazioni come queste, le frasi spiritose su se stessi possono aiutare a lasciarsi andare e a prendere la vita con maggiore leggerezza. Sia chiaro, non tutto si può risolvere con una risata, ma la positività è una buona arma. Di seguito, una selezione di frasi ironiche da tenere sempre a portata di mano:

Prima di diagnosticarti depressione o bassa autostima, assicurati di non essere semplicemente circondato da stronzi. (William Gibson)

Amare te stesso non è vanità. È sanità mentale. (Andre Gide)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

Non è compito tuo piacerti… è mio! (Byron Katie)

Essere circondati da persone che per natura coltivano la gelosia è nocivo non solo per l’autostima, ma anche per il proprio stato di salute. (Michele Scirpoli)

Per essere una ragazza tanto intelligente, spiritosa e attraente, hai un importante problema di autostima. (E. L. James)

Sei sempre in compagnia di te stesso, quindi potresti anche goderti la compagnia. (Diane Von Furstenberg)

Se finisci con una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, il tuo insegnante, il tuo prete o un tizio in televisione che ti diceva come fare le cose… allora te lo meriti. (Frank Zappa)

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te. (Groucho Marx)

Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei. (Marilyn Monroe)

Dissero che non potevo… Per questo l’ho fatto! (Arnold Schwarzenegger)

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)

Stima te stesso. Gli unici che apprezzano uno zerbino sono quelli con le scarpe sporche. (Leo Buscaglia)

Ho paura che se qualcuna mi conoscesse quando non sono sbronzo, non faccio l’esibizionista o l’idiota penserebbe che non sono speciale. (Joseph Gilgun)

Se non puoi amare te stesso, come diavolo farai ad amare qualcun altro? (Rupaul Charles)

Sii sempre una versione di prim’ordine di te stesso, invece di una versione di second’ordine di qualcun altro.

(Judy Garland)

(Judy Garland) Mi spiace, non riesco a sentirti per il suono di quanto sono fantastico. (Harvey Specter)

Le persone che pensano di sapere tutto sono un grande fastidio per quelli di noi che lo sanno. (Roger Staubach)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso. (Confucio)

Le persone che pensano di sapere tutto sono molto irritanti per quelli come noi che sanno tutto. (Isaac Asimov)

Non ho mai ucciso nessuno, ma ho letto alcuni avvisi di necrologio con grande soddisfazione. (Clarence Darrow)

Ho tutte le condizioni per essere felice, tranne la felicità. (Fernando Pessoa)

Se pensi che a nessuno importa se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina. (Earl Wilson)

La rapina in banca è un’iniziativa da dilettanti. I veri professionisti fondano una banca. (Bertolt Brecht)

Per riavere la mia giovinezza farei di tutto, tranne far ginnastica, alzarmi presto o essere rispettabile. (Oscar Wilde)

Frasi ignoranti e ironiche: le citazioni più divertenti

Che siano frasi autoironiche o rivolte agli altri, quando riescono a strappare il sorriso significa che sono un valido rimedio per combattere il grigiore quotidiano. Di seguito, un’altra carrellata di frasi ironiche sulla gente e non:

La lunghezza della limousine è inversamente proporzionale all’autostima della persona che la guida. (Denis Waitley)

Il motivo per cui parlo a me stesso è perché sono l’unico di cui accetto le risposte. (George Carlin)

Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Oscar Wilde)

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. (Ellen DeGeneres)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese. (Theodore Roosevelt)

Ogni mattina mi sveglio e, guardandomi allo specchio, provo sempre lo stesso ed immenso piacere: quello di essere Salvador Dalì. (Salvador Dalí)

Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. (Carl Jung)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Nasciamo tutti pazzi. Alcuni lo restano. (Samuel Beckett)

Si chiama perseveranza quando è per una buona causa, ostinazione quando è per una cattiva. (Laurence Sterne)

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, e una donna che non può dormire con la finestra aperta. (George Bernard Shaw)

Nessuno s’immagina quanto soffro! Ma è sempre così. Chi non si lamenta non viene mai compatito. (Jane Austen)

Non preoccuparti se la gente pensa che sei pazzo. Sei pazzo. Hai quel tipo di follia inebriante che consente ad altre persone di sognare fuori dalle righe e diventare chi sono destinate a essere. (Jennifer Elisabeth)

Una donna è come una bustina di tè: non sai mai quanto sia forte finché non entra nell’acqua calda. (Eleanor Roosevelt)

Per le persone che non si stimano, il successo vale zero, l’insuccesso vale doppio. (Giorgio Nardone)

Se io ho perso la fiducia in me stesso, ho l’universo contro di me. (Ralph Waldo Emerson)

Tutto è divertente, finché capita a qualcun altro. (Will Rogers)

