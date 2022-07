Frasi ironiche: gli aforismi, le battute e le citazioni più spiritose per fare dell’ironia o dell’autoironia.

L’ironia salverà il mondo? Forse no, ma di certo le frasi ironiche, dette al momento giusto, possono riuscire a smorzare i momenti di tensione, strappare un sorriso e regalare un nuovo sguardo sul mondo e sulla vita. Ed è ciò di cui tutti noi, in fondo, abbiamo bisogno, perché prendersi troppo sul serio può essere davvero dannoso per la salute e per il nostro umore.

Anche per questo le persone dotate di ironia sono ritenute solitamente più intelligenti e acute delle altre. Riescono ad avere un punto di vista differente sull’esistenza, e questo è utile a tutti per poter crescere e ampliare le proprie prospettive. Se stai cercando le citazioni sarcastiche e le battute ironiche più belle di tutti tempi, in questo articolo proveremo ad aiutarti con una selezione di frasi che non potranno non farti sorridere.

Gli aforismi ironici cui nessuno può resistere

Di frasi ironiche sulla gente, sulla vita, sull’amore, ne sono state scritte e dette tantissime. Perché l’ironia è un dono, ma non un dono così raro. Di spiriti acuti ne sono nati, e fortunatamente in molti hanno voluto condividere il loro spirito con il resto dell’umanità, lasciando in eredità una serie di aforismi da rileggere e studiare.

ragazza sorriso telefono smartphone

Senza perdere ulteriore tempo, cerchiamo allora di scoprirne alcuni dei più belli e incisivi in assoluto, aforismi che, se ripetuti a un amico, ti faranno fare un figurone:

– Le persone che pensano di sapere tutto sono molto irritanti per quelli come noi che sanno tutto. (Isaac Asimov)

– Nasciamo tutti pazzi. Alcuni lo restano. (Samuel Beckett)

– La diplomazia è l’arte di dire alla gente di andare all’inferno in modo tale da chiedere indicazioni. (Winston Churchill)

– Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione. (Marilyn Monroe)

– La vita è troppo importante per essere presa seriamente. (Oscar Wilde)

– È vietato uccidere; tutti gli assassini vengono puniti, a meno che non uccidano in gran numero e al suono delle trombe. (Voltaire)

– Chi ride per ultimo non ha ancora sentito la brutta notizia. (Bertolt Brecht)

– Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charlie Brown)

– Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

– Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività. (Albert Einstein)

Le più belle frasi autoironiche

Se l’ironia è una delle più grandi prove d’intelligenza, l’autoironia è qualcosa di ancora maggiore. Scherzare su se stessi non solo è chiaro esempio di conoscenza dei propri limiti, e quindi modestia, ma anche di fiducia. Solo se riusciamo a prenderci in giro, possiamo dire di conoscerci a fondo e di avere la consapevolezza di valere molto. Se stai cercando alcune delle più belle citazioni piene di autoironia, eccone una selezione:

– Non ho fallito. Ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano. (Thomas Edison)

– Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. (Oscar Wilde)

– Non vorrei mai far parte di un club che accetti tra i suoi iscritti un tipo come me. (Woody Allen)

– Sono così intelligente che a volte non capisco una sola parola di quello che sto dicendo. (Oscar Wilde)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG