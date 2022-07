Sognare dolci: qual è il significato dei sogni in cui mangiamo dolci oppure osserviamo solo un vassoio di dessert.

Ti capita mai di sognare dolci? Di certo non è il peggiore dei sogni, sempre che tu abbia al risveglio l’opportunità di soddisfare l’appetito! Tuttavia, nell’interpretazione dei sogni solitamente avere a che fare con i dolci non è quasi mai una buona notizia. Generalmente vuol dire infatti che qualcosa ci manca e che abbiamo bisogno di soddisfare un desiderio irrealizzato. Si tratta, in altre parole, di sogni che “compensano” quel vuoto che a volte non riusciamo nemmeno ad ammettere con noi stessi. Non tutti i sogni sui dolci però sono uguali. Scopriamo insieme in quale caso il significato può cambiare.

Sognare di mangiare dolci: il significato

Come abbiamo detto, mangiare sogni nei dolci è solitamente un modo per rasserenarsi nei momenti tristi, trovare conforto o compensare la mancanza di affetto. Tuttavia, non è questo l’unico significato che un dessert può assumere.

Cannoli Siciliani

Perché i dolci si ricollegano, ad esempio, all’infanzia, e spesso possono essere visti anche come un premio donato da una figura materna. In questo caso, è probabile che il sognatore sia senta particolarmente solo, magari, a volte per scelta, altre volte per caso. Il dolce nel sogno rappresenta quindi la necessità di ritrovare energia e dare una svolta alla propria vita.

In effetti, come per molti altri sogni, anche nel caso dei dolci il significato può essere diverso a seconda del vissuto del sognatore, a seconda della sua situazione personale e del momento storico in cui queste prelibatezze appaiono. Per fare un esempio, se siamo a dieta ferrea da tempo, è naturale che potremmo sognare dei dolci o altri alimenti gustosi. Il sogno non sarebbe altro che la conseguenza della privazione.

Altri significati dei sogni nei dolci

Sognare un vassoio di dolci non equivale a sognare un singolo dolce. Bisogna sempre guardare anche il modo in cui avviene il sogno per poterne comprendere appieno il significato. Perché oltre alla mancanza, il dolce potrebbe anche diventare un presagio di nuovi guadagni o nuovi amori.

Se sogniamo un vassoio di dolci, o una tavola imbandita con tante leccornie, il significato si ricollega alla necessità di concedersi i desideri che la nostra paura ci impedisce di soddisfare. Se invece nel sogno ci abbuffiamo di dolciumi il significato potrebbe collegarsi alla mancanza di affetto, come già abbiamo avuto modo di vedere.

Diverso ancora è il significato se, pur avendo voglia di dolci, non possiamo mangiarne. In questo caso è probabile che ci troviamo a vivere una condizione di bassa autostima, che può arrivare fino al vittimismo. Qualcosa è andato storto e ci fa sentire frustrati e anche perseguitati dalla sfortuna. Se poi il dolce è lì, davanti a noi, ma non riusciamo ad averlo, può significare che abbiamo a che fare con un desiderio irraggiungibile, una tentazione che consideriamo un peccato, ma che sta diventando sempre più insistente nella nostra vita.

Riproduzione riservata © 2022 - DG