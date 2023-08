Le più belle frasi di Madre Teresa da dedicare a chi festeggia la Prima Comunione: ecco le migliori per lasciarsi ispirare.

La Prima Comunione è un momento di grande importanza nella vita di ogni giovane cattolico. Si tratta della prima occasione in cui il credente riceve il Corpo e il Sangue di Cristo. Una prima volta che rafforza il suo legame con la fede. Per celebrare questo traguardo davvero speciale, può essere importante e significativo trovare ispirazione nelle parole di chi ha dedicato la propria vita e a servire gli altri, diffondendo l’amore di Dio, come Madre Teresa di Calcutta, attraverso le sue frasi più belle ed emozionanti.

Frasi per la Prima Comunione di Madre Teresa

Icona di compassione e generosità, ammirata in tutto il mondo per il suo impegno verso i più bisognosi, Madre Teresa, con le sue parole semplici e profonde, continua ancora oggi a rappresentare una guida molto preziosa sia per i bambini che si apprestano a ricevere il sacramento dell’Eucarestia, sia per chi li sta accompagnando in questo percorso di fondamentale importanza.

Comunione, ostia

Per poter comprendere il potenziale delle parole di Madre Teresa, ecco alcune delle frasi più emozionanti e profonde. Lasciamoci ispirare:

– Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi.

– Dio ha creato ciascun essere umano in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato.

– Una volta che Dio è dentro di te è per tutta la via, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più.

– Qual è il regalo più bello? Il perdono! E quale è la cosa più bella di tutte? Di certo, l’amore.

– Bambina mia, fatti sempre guidare dalla Madonna, che è la tua vera madre. Cerca di farti sempre tenere per mano da Lei, come io faccio con te adesso!

– Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice.

– La santità non è un lusso per pochi, ma un semplice dovere per ciascuno di noi.

Altre citazioni di Madre Teresa

Madre Teresa ha lasciato un’eredità di amore e compassione che continua ancora oggi a ispirare persone di tutte le età. Le sue parole sono come un faro nel buio, una luce che ci invita a vivere la nostra fede con grande umiltà, generosità e amore incondizionato verso gli altri. Attraverso le sue frasi, la celebre suora indiana ci ha insegnato l’importanza di vivere servendo gli altri, vedendo il volto di Cristo in tutte le persone, abbracciando la semplicità e l’umiltà come virtù fondamentali per la nostra vita.

Se vuoi trasmettere questi insegnamenti importanti ai giovani cattolici che si apprestano a ricevere un fondamentale sacramento, la Prima Comunione, ecco altre frasi che possono essere utilizzate per il tuo biglietto d’auguri, da aggiungere alle altre da poter usare ad esempio per l’Eucarestia di una bambina:

– Sono una piccola matita nelle mani di Dio.

– Gesù vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare.

– Ogni opera d’amore fatta con il cuore, avvicina a Dio.

– Trova un minuto per pensare, trova un minuto per pregare, trova un minuto per ridere.

– L’amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano.

– Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non saprai riconoscerlo neppure nell’Eucaristia, perché un’unica fede illumina i due misteri.