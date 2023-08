Passare la scopa sui piedi di una donna single è un qualcosa che non si deve fare secondo la superstizione: scopriamo il perché.

Nella società ci sono molti miti e credenze popolari che circondano la sfortuna e le superstizioni. Uno di questi è il credere che passare la scopa sui piedi di una donna single possa portare sfortuna. Questa credenza può sembrare strana o anche senza senso per molte persone, ma ha radici profonde nella tradizione e nella cultura popolare. Andiamo quindi a scoprire qual è l’origine di questa credenza e cerchiamo di analizzarne la validità alla luce della logica e della ragione.

Origini: l’origine della superstizione è incerta.

Tutto su questa superstizione

Scopa

A quasi tutte le ragazze single sarà capitato di sentirsi dire dalla propria madre “Solleva i piedi mentre passo con la scopa, altrimenti non ti sposerai più” mentre stava facendo le faccende domestiche.

Questo perché, per le giovani donne alla ricerca di un marito, è considerato sfortunato se qualcuno si avvicina ai loro piedi con una scopa.

In passato, una donna che accidentalmente toccava i suoi piedi con la scopa era considerata poco abile nelle faccende domestiche e, di conseguenza, una potenziale moglie poco desiderabile.

Origine della superstizione

L’origine di questa superstizione è incerta, ma si ritiene che abbia le sue radici nella cultura europea antica, dove la scopa era spesso associata a riti magici e streghe.

Le streghe venivano considerate portatrici di sfortuna e la scopa era uno degli oggetti che utilizzavano per i loro incantesimi.

Di conseguenza, si credeva che toccare una scopa o farla passare sui piedi di una donna single potesse portare sfortuna nella vita amorosa. Proprio per questo motivo, ancora oggi, molte persone ritengono che passando la scopa sui piedi di una donna single questa non troverà mai l’uomo della sua vita e dunque non si sposerà mai.