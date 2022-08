Di pensieri da rivolgere agli ex fidanzati ce ne sono tanti, specialmente se si sono comportati male. Vediamo le frasi sugli ex più pungenti.

Cosa scrivere ad un ex che ha ridotto il vostro cuore in mille pezzi? Sarebbe meglio non lasciarsi andare a messaggi strappalacrime, ma sganciare frecciatine social al vetriolo. Parole pungenti e sottili, che arrivano a destinazione in un lampo: vediamo le frasi sugli ex perfette per colpire e soprattutto abbattere il bersaglio.

Frasi sugli ex: le più pungenti di sempre

Sono rari, se non rarissimi, i fidanzati che si lasciano rimanendo in buoni rapporti. Quando una storia d’amore finisce, a patto che il sentimento sia stato profondo e reale, c’è sempre uno che soffre più dell’altro. Tante le parole di circostanza che si dicono nei momenti dell’addio, ma quasi mai corrispondono alla realtà dei fatti. Di pensieri da dedicare agli ex ce ne sono tanti, alcuni davvero pungenti e perfetti per le condivisioni social. Di seguito, una selezione di frasi per ex fidanzati perfette per colpire e affondare il bersaglio:

Un giorno qualcuno ti ringrazierà per avermi lasciato andare.

Non piangere perché è finita, sorridi perché la sua nuova ragazza sembra un cavallo.

Il mio ex aveva un’abitudine molto fastidiosa. Respirava!

Tutto ciò che amavo di te è, adesso, ciò che odio di più!

Non piangere per qualcuno che non piangerebbe per te. (Lauren Conrad).

Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene. (Pablo Neruda).

Se ti venisse in mente di tornare da me: ripensaci!

Sì, mi hai spezzato il cuore, ma dopo aver visto quanto la tua nuova ragazza sia più brutta di me, possiamo dire di esser pari.

Per un attimo le nostre vite si sono incontrate, le nostre anime si sono sfiorate. (Oscar Wilde).

Se tu e il tuo ex siete ancora amici, significa che non vi siete mai veramente amati o che siete ancora innamorati.

Quello sbagliato ti troverà in pace e ti lascerà a pezzi. Ma quello giusto ti troverà a pezzi e ti condurrà alla pace.

Non ho mai creduto nel divorzio fino a quando non mi sono sposata. (Diane Ford).

Il mio cuore non ha spazio per te, ma il bagagliaio della mia macchina sicuramente sì.

Non amare chi ti tratta come se fossi ordinario. (Oscar Wilde).

Sto solo dicendo che non ho mai visto il mio ex e Satana nella stessa stanza.

E quelli che giocano a perderti… lasciali vincere!

Qualche volta le cose buone vanno in frantumi affinché cose migliori possano arrivare. (Marilyn Monroe).

Nessuno merita le tue lacrime, e chi le merita non te le farà mai versare. (Gabriel Garcia Marquez).

Tornare col tuo ex è come leggere un libro che hai già letto. Il risultato sarà sempre lo stesso.

È davvero raro che ci si lasci in buon accordo, perché se si fosse in buon accordo, non ci si lascerebbe. (Marcel Proust).

Non puoi farti trattare bene da un ex, ma puoi fargli desiderare di averlo fatto.

Frasi contro le ex: pungere con eleganza è d’obbligo

Le frasi cattive per gli ex non sono di certo finite qui. D’altronde, quando si esce feriti da una relazione, la rabbia e la delusione fanno da padrone. Non sentitevi in colpa, anzi, sfogatevi il più possibile perché certe emozioni non devono mai essere trattenute. Di seguito, una selezione di frasi sulle ex ragazze/i da utilizzare all’occorrenza:

Il mio ex? Non siamo amici, non siamo nemici. Siamo solo estranei con alcuni ricordi.

Il mio ex è la prova vivente di quanto io possa essere stupida.

Ho incontrato la mia ex moglie in un ristorante e siccome sono un libertino mi sono avvicinato a lei fluttuando e le ho chiesto esitando: “Che ne dici di tornare a casa e fare l’amore ancora una volta?” E lei mi ha risposto: “Sul mio cadavere!” Io allora ho replicato: “Perché no, è come lo abbiamo sempre fatto”. (Woody Allen).

Non sprecare neanche un minuto pensando a qualcuno che non ti piace. (Dwight D. Eisenhower).

È impossibile amare una seconda volta ciò che non si ama veramente più. (François de La Rochefoucauld).

Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe).

Vedere il tuo ex con una più brutta di te. Top.

Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un’altra. La mamma ci ha insegnato che devi dare i giocattoli usati ai meno fortunati. (Marilyn Monroe).

Solo perché la spazzatura può essere riciclata non significa che il tuo ex meriti un’altra possibilità.

Le persone dovrebbero sposarsi quando si conoscono bene. Di solito, però, è allora che divorziano. (Jan Sobotka).

La vita è troppo breve e il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con persone stupide. (Voltaire).

A tutti gli amanti scartati dovrebbe essere data una seconda possibilità, ma con qualcun altro. (Mae West).

Dietro ogni ragazza diffidente, c’è un ragazzo che ha mentito, imbrogliato e infranto le sue promesse.

Se il tuo ex ti dice: “Non troverai mai un altro come me” tu rispondigli: “l’idea è quella!”.

Abbiamo tutti quella persona che riprenderemmo in un secondo, non importa quanto ci abbiano ferito in passato.

A proposito, ti amavo. Te lo dico ora perché ormai non ha più importanza. (Jean-Paul Sartre).

Gli ex si chiamano ex perché sono ex. Se continui a vederli, sentirli e volerli, di ex c’è solo la tua coerenza.

Ex è una bella parola! Essere un ex è già qualcosa. Ex combattente, ex amante, ex violinista, ex sciupafemmine. In pratica tutti gli ex, a eccezione dell’ex vivente. (Luciano De Crescenzo)

Tornare con un ex è come fare la doccia e poi rimettersi le mutande sporche.

L’unica cosa che aveva di bello il mio ex ero io.

Le relazioni finiscono, ma la vita continua. Gli “ex” sono solo dei trampolini di lancio per qualcosa di meglio.

Se il tuo ex ti scrive “Mi manchi” significa che l’altra persona con cui ha cercato di sostituirti l’ha mollato.

