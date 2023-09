Le più belle frasi sul tradimento in amore, in amicizia e in ogni altro rapporto: citazioni da dedicare a chi ci ha fatto del male.

Il tradimento è un’esperienza umana molto complessa, dolorosa, difficile da digerire. Quando si viene traditi, si provano emozioni contrastanti. L’ira ci domina, certo, ma spesso è accompagnata da delusione, da tristezza, da una confusione frutto della mancanza di punti di riferimento. Da sempre, l’infedeltà è stata una delle tematiche più ricorrenti anche nella letteratura, nelle arti e nelle conversazioni quotidiane. Per questo motivo conosciamo moltissime frasi sul tradimento da poter dedicare a chi ci ha fatto del male.

Si tratta di citazioni che ci fanno riflettere sulle dinamiche intime delle relazioni umane, ci invitano a esaminare i nostri valori e i nostri principi, a conoscerci meglio. Frasi che spesso ci aiutano a digerire la delusione e a imparare una lezione importante per il futuro.

Frasi sul tradimento in amore: le più belle

Il modo in cui le persone hanno affrontato il tradimento in amore, secondo alcuni colpa della genetica, è cambiato nel corso dei secoli, a seconda anche della cultura e dell’influenza della società. Anche per questo motivo le frasi legate a questo complesso fenomeno umano ci permettono di gettare uno sguardo più profondo sulla nostra natura e sull’importanza della fiducia.

Se stai cercando delle citazioni in grado di farti riflettere sulle conseguenze negative di un tradimento, sia per chi lo subisce che per chi lo compie, e sull’importanza di una comunicazione aperta e onesta nelle nostre relazioni sentimentali, ecco alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

– Il desiderio di tradire nasconde un’insaziabile sete di conferme, come se l’autostima non si fosse mai consolidata e sempre si manifestasse la necessità di ottenere rassicurazioni quotidiane sulla propria dimensione affettiva ed erotica. (Aldo Carotenuto)

– Chi vuole tradire per indole tradisca. Chi vuole tradire perché si sente trascurato tradisca. Chi vuole tradire per noia tradisca. Chi vuole tradire per allegria tradisca. Chi vuole tradire per leggerezza tradisca. Chi vuole tradire per abitudine tradisca. Chi vuole tradire per troiaggine tradisca… Padroni… Ma ripeto e ripeto e ripeto ancora: chi ama non tradisce. (Mina)

– Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché dura e la città finché non crolla. (Erri de Luca)

– Una donna che amiamo raramente basta a tutti i nostri bisogni, e la inganniamo con una donna che non amiamo. (Marcel Proust)

– I giovani vorrebbero essere fedeli, e non lo possono; i vecchi vorrebbero essere infedeli, e non lo possono. (Oscar Wilde)

– Si può essere innamorati di diverse persone per volta, e di tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna, il cuore ha più stanze di un bordello. (Gabriel Garcia Marquez)

– Amarsi e rimanere insieme tutta la vita. Un tempo, qualche generazione fa, non solo era possibile, ma era la norma. Oggi, invece, è diventato una rarità, una scelta invidiabile o folle, a seconda dei punti di vista. (Zygmunt Bauman)

– L’adulterio è l’unico reato per cui non è previsto il carcere, ma, semmai, la libertà. (Gianni Monduzzi)

– I mariti non sono mai amanti così meravigliosi come quando stanno tradendo la moglie. (Marilyn Monroe)

– Se qualcuno giura fedeltà fino alla tomba, di solito non pensa alla propria tomba. (Zarko Petan)

– L’adulterio è l’applicazione della democrazia all’amore. (Henry Louis Mencken)

– I mariti, se vogliono viver tranquilli, è necessario che credano le mogli fedeli, ciascuno la sua; e così fanno; anche quando la metà del mondo sa che il vero e tutt’altro. (Giacomo Leopardi)

Le migliori frasi sul tradimento di un amico

Attraverso la lente della letteratura, della psicologia, della sociologia o di altre scienze umane, è possibile scoprire qualcosa in più sul tradimento non solo in amore, ma anche in amicizia. Perché tutti i rapporti umani sono complessi, e si può essere traditi e feriti in maniera dolorosa anche da un amico più o meno vicino.

Proviamo a scoprire insieme alcune delle più belle frasi da poter dedicare agli amici che ti tradiscono. Citazioni che permettono, attraverso parole chiave come empatia e comprensione, di fornire uno spazio per la riflessione e la consapevolezza, incoraggiando tutti noi ad avere un dialogo aperto su un tema universale che tocca, prima o poi, le vite di tutti noi. Ecco alcune splendide frasi sul tradimento in amicizia:

– Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te! (Jim Morrison)

– Dai grandi tradimenti hanno inizio i grandi rinnovamenti. (Vasilij Rozanov)

– Il tradimento. Fin da piccoli il papà e il maestro ci dicono che è la cosa peggiore che si possa immaginare. Ma che cos’è questo tradire? Tradire significa uscire dai ranghi. Tradire significa uscire dai ranghi e partire verso l’ignoto. (Milan Kundera)

– È più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati da loro. (François de La Rochefoucauld)

– Tradendolo, l’altro lo consegna a se stesso e niente impedisce di dire a tutti coloro che si sentono traditi che forse un giorno hanno scelto chi li avrebbe traditi per poter incontrare se stessi, come un giorno Gesù scelse Giuda per incontrare il suo destino. (Umberto Galimberti)

– La favola insegna che quelli che tradiscono l’amicizia, anche se riescono a sfuggire alla vendetta delle vittime, per l’impotenza di queste, non possono in ogni caso sfuggire alla punizione del cielo. (Esopo)

– Il tradimento è l’arma di chi non ha alternative al dialogo. (Agnese Monaco)

– Tradire. Parola grossa. Che significa tradimento? Di un uomo si dice che ha tradito il paese, gli amici, l’innamorata. In realtà l’unica cosa che l’uomo può tradire è la sua coscienza. (Joseph Conrad)

– Meno sono gli amici, minori sono le possibilità di tradimento. (Tupac Shakur)