Quali sono le frasi divertenti sugli uomini? Alcune possono servire per strappare una risata, mentre altre per lanciare una frecciatina.

Le frasi divertenti sugli uomini possono sempre servire. Magari abbiamo bisogno di strappare un sorriso a qualcuno, oppure c’è necessità di sganciare una frecciatina che vada a segno. In ogni caso, vale sempre la pena tenerle ‘a portata di mano’. Pertanto, diamo uno sguardo alle citazioni, agli aforismi e alle battute dei film più ironiche.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Frasi ironiche sugli uomini: quali sono?

Da battute ad aforismi, passando per citazioni: le frasi contro gli uomini sono tante. Possono servirci in qualsiasi momento, sia per strappare un sorriso ad un’amica in difficoltà che ad un uomo stesso, sempre a patto che sia dotato di una buona dose di ironia. Non solo, magari possiamo utilizzarle anche come una vera e propria frecciatina, con la speranza che vada a segno. Tra le migliori frasi divertenti sugli uomini abbiamo:

frasi divertenti sugli uomini

Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’avere a che fare con gli uomini. (Joseph Conrad);

Gli uomini, mia cara, sono come gli aquiloni, più si dà loro corda e meglio si tengono. (Alexandre Dumas);

Ci sono uomini così perversi che dicono che le donne sono tutte sgualdrine solo perché una non volle esserlo con loro. (Benito Feijoo);

Quando Dio ha fatto l’uomo e la donna, non li ha brevettati. Così da allora qualsiasi imbecille può fare altrettanto. (George Bernard Shaw);

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson);

I miei punti deboli sono sempre stati il cibo e gli uomini, in questo stesso ordine. (Dolly Parton);

Perché agli uomini piacciono le donne intelligenti? Perché gli opposti si attraggono. (Kathy Lette);

Gran parte degli uomini sono talmente orribili, meritano che se ne cavi tutto quanto si può. (Marilyn Monroe);

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. (Coco Chanel);

Sono esseri mitologici. Mezzi uomini e mezzi pirla. (Luciana Littizzetto);

Gli uomini non riescono a dire “Mi sono sbagliato”, loro mandano i fiori. (Sex and the City);

Ho sempre pensato che esistano solo tre tipi di uomini: quelli gentili, quelli fedeli e la maggioranza. (Geppi Cucciari);

Gli uomini sono così: ci mettono il tempo di slacciarsi i calzoni a slacciarsi i calzoni. (Lidia Ravera).

Frasi cattive sugli uomini: utili per lasciare il segno

Le frasi divertenti sugli uomini stupidi non sono di certo finite qui. La selezione seguente è un tantino più spietata, per cui prima di indirizzarle a qualche maschietto pensateci bene:

frasi divertenti sugli uomini che lasciano il segno