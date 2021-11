Neologismo associato al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, “corto muso” ha le sue radici nel mondo dell’ippica: vediamo cosa significa.

Corto muso: vi sarà capitato senza ombra di dubbio di leggerlo su qualche pagina di Facebook che tratta di notizie sportive, o addirittura in televisione, la stragrande maggioranza delle volte in occasione di una partita della Juventus allenata da Massimiliano Allegri. Non tutti sanno, tuttavia, che il neologismo normalmente associato al tecnico toscano ha, di fatto, le sue radici nel mondo dell’ippica: vediamo dunque il significato, le origini e alcuni esempi per comprendere al meglio questa espressione.

Origine : dal mondo delle gare di ippica.

: dal mondo delle gare di ippica. Dove viene usato : per indicare una vittoria per distacco minimo.

: per indicare una vittoria per distacco minimo. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: mondo prevalentemente sportivo.

Il significato di corto muso

Come vi abbiamo anticipato, corto muso è un espressione nata nelle gare ippiche su pista per indicare una vittoria per “minimo distacco, corrispondente al muso del cavallo, con cui si può battere il concorrente che segue”. Massimiliano Allegri è un grande appassionato di questo sport, tanto che da bambino era solito frequentare l’ippodromo in compagnia del nonno, e così ha deciso di adottare questo modo di dire anche per parlare di calcio. Più precisamente, la prima volta che il neologismo venne usato dal tecnico toscano fu in occasione della sconfitta della Juventus per 2-1 contro la Spal del 13 aprile 2019.

Nella conferenza post partita, Allegri ha commentato la sconfitta spiegando che per vincere lo scudetto non era necessario accumulare una quantità di punti esagerata, ma “mettere il musetto davanti, corto muso!” Dopotutto, basta un punto di distanza dalla seconda in classifica per aggiudicarsi il campionato. Da allora l’espressione è diventata virale, utilizzata dai tifosi di ogni squadra anche a modo di sfottò, e si è diffusa così tanto nella lingua parlata che la Treccani l’ha legittimata come espressione di uso comune.

L'espressione "corto muso" nasce nel mondo dell'ippica ma è grazie a Massimiliano Allegri, allenatore della @juventusfc, che è diventata un modo di dire da un paio d'anni. Per approfondire storia e significato della locuzione, un clic qui: https://t.co/0KCBqwbC93 pic.twitter.com/urKGzXGIQt — Treccani (@Treccani) November 13, 2021

Esempi d’uso

