Quest’anno, tra le case più desiderate dagli italiani su Airbnb, spiccano quelle italiane. Un trend tutto nuovo che vede in classifica, alloggi davvero particolari.

Negli ultimi anni, il modo di approcciarsi al turismo è decisamente cambiato. Ed una delle novità è stata sicuramente quella di prediligere gli spostamenti con Airbnb a quelli presso gli hotel.

Una scelta dettata sia da motivi economici che per il piacere di riscoprire le vacanze in modo del tutto diverso.

Vacanze che dopo la recente pandemia hanno cambiato ancora di significato, portando sempre più gente a scegliere di esplorare i confini delle proprie città e di non spostarsi mai troppo da casa. Opzione che ha ovviamente giovato al turismo nostrano e allo spopolare di molti alloggi messi sul mercato dagli italiani stessi.

Airbnb: quali sono le case più apprezzate dagli italiani

Dalla classifica di Airbnb è emerso che nel 2020 le liste dei desideri della maggior parte degli italiani si sono concentrate su location del nostro paese e, in particolare, su alcune davvero molto particolari.

Al primo posto c’è infatti una casa sull’albero che si trova alle porte di Firenze.

Non mancano poi gli chalet con vista sulle piste da scii e alcune location sperdute tra i boschi o situate in angoli solitari e immersi nella natura.

Un modo del tutto atipico di intendere le vacanze ma che si sta facendo sempre più spazio tra chi, pur amando l’idea di viaggiare, preferisce scoprire qualcosa di nuovo che non sia troppo lontano da casa e che doni quindi un certo senso di sicurezza nello spostarsi.

Come funziona Airbnb

Per chi ancora non lo sapesse, Airbnb offre la possibilità di cercare tra tanti alloggi esistenti e spesso molto particolari, (basti pensare alla casa di Gaudì). Cosa che si può fare mediante dei filtri che consentono di impostare la ricerca in base alle proprie esigenze.



Una volta trovato l’alloggio che corrisponde ai propri desideri si può quindi procedere con la prenotazione. Prima della partenza che durante tutto il soggiorno si può inoltre contattare l’host al fine di ottenere le informazioni sul luogo o sulla casa scelta. Un modo di viaggiare sicuramente particolare ma che sta prendendo sempre più campo, sopratutto per l’idea di libertà che è in grado di trasmettere.