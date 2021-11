L’EMA è un’agenzia operante in territorio comunitario, chiamata ad assolvere a un compito molto importante riguardo la salute e il benessere.

Tra gli organismi facenti parte dell’Unione Europea, si è sentito e ancora oggi si continua a sentir parlare di EMA, il che ovviamente costituisce un acronimo. Ma di cosa esattamente? Qual è il significato attribuito e perché ha finito spesso per offrire spunto di discussione nell’ultimo periodo? Iniziamo da un presupposto: l’ente ha autorità autonoma su una area particolare dell’attività umana, particolarmente complessa, dove è fondamentale detenere competenza specifiche in merito. Per capire esattamente quale basta proseguire con la lettura: andremo ad analizzare nel profondo la sua natura e le sue peculiarità.

Origine: è l’acronimo dell’espressione “European Medicines Agency”.

è l’acronimo dell’espressione “European Medicines Agency”. Dove viene usato: per indicare l’agenzia delegata a valutare, supervisionare e controllare i medicinali circolanti all’interno dell’Unione Europea.

per indicare l’agenzia delegata a valutare, supervisionare e controllare i medicinali circolanti all’interno dell’Unione Europea. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato di EMA

Acronimo dell’espressione di matrice anglosassone European Medicines Agency, indica l’agenzia incaricata di esaminare, monitorare e tenere sotto costante osservazione i medicinali circolanti entro i confini dell’Unione Europea. Per effettuare tali operazioni di supervisione e analisi, si avvale di ben sette comitati scientifici, i cui compiti vanno dallo studio dell’intero ciclo vitale del farmaco fino al suo lancio sul mercato e alle successive verifiche di sicurezza. L’istituto punta all’eccellenza a beneficio della salute pubblica e pure degli animali in territorio comunitario. Gli obiettivi sono fondamentale quattro:

promuovere lo sviluppo e l’accesso ai farmaci; analizzare le domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco; monitorare la sicurezza dei medicinali nel corso del loro ciclo di vita; fornire informazioni sui farmaci a pazienti e operatori sanitari.

L’Agenzia europea per i medicinali è stata spesso chiamata in causa dai mass media per il ruolo cruciale ricoperto nell’autorizzazione di potenziali vaccini anti Coronavirus, affinché siano distribuibili sul suolo UE.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Ema rilancia l’allarme: “Situazione in Europa preoccupante, tutti si vaccinino”.

“Ema valuta ulteriori dati sul rischio di miocardite”.