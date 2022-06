Quali sono le frasi di Angelina Jolie più famose? Diamo uno sguardo alle citazioni dell’ex moglie di Brad Pitt, comprese quelle dei film.

Angelina Jolie è una delle attrici più famose e apprezzate al mondo. Molto spesso al centro del chiacchiericcio per via della sua vita privata, è finita nel mirino anche per alcuni pensieri che ha reso pubblici. Vediamo quali sono le frasi di Angelina Jolie più celebri, comprese quelle nate sui set cinematografici.

Frasi Angelina Jolie: le più celebri

Attrice molto apprezzata in ogni angolo del globo, Angelina Jolie è spesso finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa per la sua vita sentimentale. Tre matrimoni alle spalle, l’ultimo dei quali con Brad Pitt, è mamma di sei figli, tre biologici e tre adottati. Esistenza privata a parte, la diva di Hollywood è diventata celebre anche per alcuni pensieri che sono usciti dalla sua bocca. Di seguito, una selezione delle frasi di Angelina Jolie e Brad Pitt che sono passate alla storia:

Prima di conoscere Brad Pitt avevo tanti amanti, ma nessuno di loro merita di essere citato.

Sono molto felice di essere me stessa, così come non lo sono mai stata.

Dato che sono una donna anticonformista, la gente pensa sempre che sia una donna cattiva. O che abbia un oscuro segreto o che abbia un’ossessione per la morte. La verità è che sono probabilmente la persona meno morbosa che voi possiate vedere. Se penso più alla morte rispetto alle altre persone, è probabilmente perché amo la vita di più di loro.

Ero una donna sfrenata ma non sono una ribelle senza motivo.

Senza dolore non ci sarebbe sofferenza, senza sofferenza non si imparerebbe mai niente dai propri errori. Il rendere giustizia al dolore ed alla sofferenza è la chiave che apre tutte le finestre dell’esistenza: senza ciò, la vita non ha senso.

A volte penso di assomigliare ad un simpatico Muppet.

Voi pensate di essere liberi? Io sono libera! Voi non conoscete il significato della parola libertà: io posso respirare liberamente, voi potete solo soffocare nella vostra schifosa vita mediocre.

Dobbiamo aprire i nostri occhi alle meravigliose diversità di questo mondo.

Fanno bene a pensare che sarei capace di dormire con persone del mio sesso. Amo genuinamente le altre donne.

Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire.

La gente dice che stai andando nella direzione sbagliata, quando è semplicemente una strada che hai scelto.

Onestamente, mi piace tutto. Ragazze che sono dei maschiacci, ragazzi effeminati, quelli robusti, quelli magri. Il che costituisce un problema quando cammino per strada.

Io non conoscevo nemmeno la mia taglia di reggiseno fin quando non ho fatto un film.

Io penso sia strano che ci fosse più libertà in materia di sessualità nel IV secolo avanti Cristo. È un po’ sconcertante.

La vita è piena di sfide, le sfide che non ci devono spaventare sono quelle su cui possiamo intervenire e di cui possiamo assumere il controllo.

Frasi Angelina Jolie di Ragazze interrotte

Oltre ai pensieri, ci sono anche frasi di Angelina Jolie provenienti da film come The tourist e Ragazze interrotte. Di seguito, le citazioni più celebri:

Il rasoio fa male

il fiume è troppo basso

l’acido è bestiale

la droga dà il collasso

la corda si spezza

la pistola è proibita

il gaspuzza e allora…

viva la vita. (Ragazze interrotte)

Ci sono troppi muri nel mondo, troppi muri contro cui spingere la gente, e c'è troppa gente che chiede di esserespinta, gente che ti implora di esserespinta, ti scongiura di spingerla contro il muro e allora io mi domando "Perché nessuno ci mette me con le spalle al muro, perché nessuno mai mi allunga una mano mi strappa fuori la verità e mi dice che sono solo una puttana e che i miei genitori vorrebbero che fossi morta? (Ragazze interrotte)

Gli occhi di Lisa un tempo così magnetici ora sono soltanto vuoti. (Ragazze interrotte)

Elise: Invitami a cena, Frank.

Frank: Cosa? Vuoi venire a cena con me?

Elise: Alle donne non piacciono le domande.

Frank: Vieni a cena con me.

Elise: Troppo esigente.

Frank: Vieni a cena con me?

Elise: Un’altra domanda.

Frank: Io vado a cena, se vuoi venire con me. (The Tourist)

Frank: Cazzo! Sei vorace.

Elise: Vuoi dire procace?

Frank: Giusto.

Elise: Tu sembri vorace.

Frank: È vero. (The Tourist)

Davvero non ho mai capito perché le persone diano amore ad altre persone. Ai beni sì, ai soldi sì… ma le persone sono così inaffidabili. Si ammalano, deperiscono e muoiono. (The Tourist).

