Il termine GGA è molto usato nel mondo dei gaming, ma cosa significa questo acronimo che deriva dall’inglese? Scopriamolo.

Chi gioca spesso online avrà di certo avuto l’opportunità di leggere espressioni e acronimi particolari nelle chat di gruppo. Una delle espressioni più comuni è GGA, un acronimo che ormai fa parte da tempo dello slang del mondo del gaming. Diffusa in particolare tra i più giovani, può succedere a chi ha qualche anno in più di non conoscere il significato di questa parola. Vediamo quindi qual è il significato e come si utilizza generalmente.

Origini : dall’inglese, è acronimo dell’espressione “Good Game All”.

: dall’inglese, è acronimo dell’espressione “Good Game All”. Quando si usa : nel mondo del gaming, per complimentarsi con i compagni.

: nel mondo del gaming, per complimentarsi con i compagni. Lingua : inglese (acronimo).

: inglese (acronimo). Diffusione: mondiale.

Il significato di GGA

giocare gioco pc computer

GGA è l’acronimo dell’espressione inglese “Good Game All” che letteralmente si traduce con “bella partita per tutti”. Questo termine è molto diffuso tra i gamer, infatti si utilizza per complimentarsi con tutti i giocatori con cui si sta giocando. Nelle chat dei videogame online succede spesso di leggere questo acronimo al termine di una partita particolarmente entusiasmante.

Nello slang giovanile GGA è comunque meno diffuso dell’acronimo GG (“Good Game”). In genere ci si congratula infatti con solo un componente delle squadra o con un avversario per volta. Ci sono però occasioni in cui tutti i membri del team o tutti i giocatori hanno disputato una partita eccellente. Proprio in questi casi, quindi, nelle chat si scrive l’espressione GGA anziché GG.

L’acronimo è diffuso online anche sui social network quali Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. I giovani lo impiegano anche quando comunicano tra loro massaggiando su Whatsapp. Proprio per tale motivo, l’abbreviazione in questione è ormai di uso comune nella vita di tutti i giorni.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio l’utilizzo dell’acronimo:

“GGA li abbiamo davvero stracciati”.

“Siete stati tutti bravissimi questa volta! GGA”.

“Luca GG sei stato il migliore, ma GGA”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG