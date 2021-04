L’acronimo GG è sempre più utilizzato nello slang giovanile. Ma qual è il suo significato e in che tipo di contesti è corretto adottarlo?

Sia durante una partita ai videogame che in una semplice situazione di vita quotidiana (ad esempio mentre si parla con un amico), l’espressione GG è comunemente usata oggigiorno. Diffusa soprattutto tra i giovani, cosa significa? Scopriamolo insieme, facendo anche alcuni esempi d’uso.

Origini : dal mondo dei videogiochi.

: dal mondo dei videogiochi. Dove viene usato : nello slang giovanile.

: nello slang giovanile. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di GG nello slang

GG è l’acronimo di good game, ed è traducibile come bella mossa, bella giocata o buon risultato, ma anche ben fatto o, letteralmente, bel gioco. Prevalentemente, si adopera in chat o a voce al termine di una partita, quasi sempre dallo sconfitto che, in segno di sportività, si congratula con il vincitore.

A ogni modo, non capita così di rado in chat che a ripeterlo sia chi ha vinto. In tale consenso, egli vuole dare una virtuale pacca sulla spalla allo sfidante, consolarlo. Sostanzialmente, è un messaggio di cortesia, che talvolta può pure voler dire “grazie per la partita”.

Uomo Videogiochi

In principio se ne servivano per lo più i gamers ma ora è applicabile e declinabile in vari contesti. L’utilizzo di GG si è diffuso pure in differenti ambiti, tra cui nella scena trap, dove, per l’appunto, assume l’accezione di ben fatto.

La si può, poi, adottare quando un amico ti dice qualcosa di cui ne va fiero e orgoglioso ma tu non lo trovi particolarmente interessante. Ecco, con un gg o un gg wp (well played, aggiunto a scopo rafforzativo) te la cavi. L’uso è stato sdoganato anche nello spettacolo. Nel corso di una puntata di X Factor, il giudice Hell Raton vi è ricorso dopo un’esibizione, che, a quanto pare, gli era piaciuta.

Un’altra accezione di gg è legata sempre al mondo delle chat, e si usa per indicare, in maniera abbreviata e un po’ storpia, la parola giorno o giornata.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in uno scambio informale tra due persone:

“Mi hai davvero stracciato! gg”.

“gg wp … Il tuo pezzo spacca!”.