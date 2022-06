Terme di Torre Canne: prenotazioni e listino prezzi di uno dei complessi termali più belli del Sud Italia.

Tra le bellezze ineguagliabili della Puglia, il magico tacco d’Italia, ci sono anche degli splendidi complessi termali. Ad esempio quelli di Terme di Torre Canne, a due passi dal mare, una perla straordinaria nella provincia di Brindisi. Convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello super, queste fantastiche terme sono ideali per chi cerca una cura per problemi respiratori o alle orecchie, per malattie reumatiche e ortopediche, vascolari, per la fisioterapia e la riabilitazione, ma sono anche perfette per chi voglia semplicemente farsi coccolare e godersi qualche ora di relax.

Ma come ci si può prenotare e qual è il listino prezzi? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su uno degli impianti termali di maggior prestigio dell’intera Italia meridionale.

Terme di Torre Canne: prenotazioni

Se stai organizzando il tuo viaggio in Puglia, magari più specificamente in Salento, e hai intenzione di goderti anche qualche giorno di relax in un luogo magnifico, magico, adatto a tutte le età, non puoi non prendere in considerazione le Terme di Torre Canne.

La riapertura è prevista nella primavera 2022. Puoi dunque già prenotare il tuo pernottamento alle Terme di Torre Canne. Il listino prezzi aggiornato non è però ancora disponibile sul sito. Ti invitiamo pertanto per ogni tipo di informazione o anche per poter prenotare un soggiorno e un servizio a telefonare al numero 080.48251 o a inviare una e-mail all’indirizzo prenota@termeditorrecanne.it.

I servizi delle Terme di Torre Canne

Oltre alle tante cure specializzate e ai trattamenti illustrati nel dettaglio sul sito ufficiale, le Terme di Torre Canne propongono al pubblico anche trattamenti estetici per viso e corpo di altissimo livello. Tra questi vale la pena ricordare la fangomaschera corpo termale personalizzata, perfetta per combattere gli inestetismi, la spa fango termosnellente, per rimodellare il proprio corpo attraverso il fango di alghe rosse, caffè e papavero giallo.

E poi ancora il trattamento total body superidratante, oltre a vari tipi di massaggi, da quello linfodrenante a quello con pietre calde o con coppette. Tutti trattamenti che mirano a ripristinare il proprio benessere fisico e mentale e a rigenerarci per permetterci di tornare in perfetta forma.

Se non bastasse l’incredibile offerta di queste terme, basti pensare anche alla posizione. Si trovano ai margini del meraviglioso Parco naturale regionale delle dune costiere, in uno dei litorali più spettacolari della puglia adriatica, peraltro meta di un turismo meno asfissiante rispetto a quello del vicino Salento. L’ideale dunque per godersi natura e bellezza in un contesto di totale relax.

