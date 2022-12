Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi dieci anni: vediamo quali sono le frasi più amate dai fan.

Considerata una delle voci italiane più belle degli ultimi dieci anni, Alessandra Amoroso mette d’accordo grandi e piccini. Le sue canzoni piacciono a diverse generazioni e anche la sua dolcezza, che traspare da tutti i suoi testi, è entrata nel cuore dei fan. Vediamo quali sono le frasi rese virali dai seguaci più sfegatati.

Frasi canzoni di Alessandra Amoroso: le più belle di sempre

Sono lontani i tempi in cui una giovanissima Alessandra Amoroso si affacciava sulle scene musicali italiane. Correva l’anno 2009, quando partecipava ad Amici di Maria De Filippi, portando a casa il trofeo del talent. L’artista pugliese non avrebbe mai immaginato che, grazie ad un programma televisivo, sarebbe diventata una della cantanti italiane più apprezzate del Paese. Tante le canzoni che ha regalato ai fan, da lei definiti la sua Big Family: da Tutto accade a Comunque andare, passando per Vivere a colori. Di seguito, una selezione di frasi d’amore di Alessandra Amoroso:

Tu vuoi una rosa che non abbia spine ma non è questa la normalità, ci si innamora di una imperfezione, io resto qua, per te sarò sbagliata ma resto qua. (Stupendo fino a qui)

Non raccontarmi di com’eri, dimmi chi diventerai, non dirmi quante volte hai amato fino ad ora, non raccontarmi dove vivi, dimmi quando parti, non darmi sogni, dimmi dove mi porti. (La vita in un anno)

Troppa gente in giro che si prende in giro, troppe mani in mano, troppo amore invano, troppa delusione, fatta un eccezione per te. (Avrò cura di tutto)

Amo te, niente di più semplice, amo te, niente in più da chiedere, rimanderò tutto a domani, sono di carta tutti gli aeroplani, sei tu il mio re, io la tua regina. (Vivere a colori)

Metto da parte le ferite adesso, le frasi dette e non capite spesso, non cercherò conferme perché tu sei tutto ciò che serve eppure io mi sento bene adesso, ho anche spezzato le catene un tempo, se il mondo ha il nostro volto so che prima o poi ritornerai anche tu. (Se il mondo ha il nostro volto)

Che poi mi dici ti conosco e faccio già parte di te, ma come fai poi tu ad amarmi se non so farlo io con me… Ti siedi qui, mi guardi e poi tutto attorno si fa buio e non esiste più nessuno. (Mi porti via da me)

Amo irresponsabilmente tanto che non riesco a smettere, sinceramente io rifarei tutto, i passi falsi e litigare, fare di una macchina la casa in cui abitare, stringerti ed avere la certezza che ti sto per perdere un’altra volta. (Stupendo fino a qui)

E voglio sperare quando non c’è più niente da fare, voglio essere migliore finché ci sei tu e perché ci sei tu da amare. Dimmi se mi vedi e cosa vedi mentre ti sorrido, io coi miei difetti ho radunato paure e desideri. (Comunque andare)

Ma se ti aspetterò sul ciglio senza far rumore puoi annullare le distanze che un po’ ci uccidono e intanto sopravvivrò, ho messo in tasca un po’ del tuo respiro e qualche bacio di riserva per quando mancherai. (Sul ciglio senza far rumore)

Sei un continente ancora da scoprire, un’occasione che deve arrivare. (Arrivi tu)

Regala un giorno di silenzio, se non c’è chi sa ascoltare, regalati il posto in cui per ora, non sei mai potuto andare. (Ama chi ti vuole bene)

E un giorno rinasce mentre siamo impegnati a perderci, sarebbe un peccato restare a guardare, oggi mi sembra diverso. Il tuo buongiorno, amore, non è lo stesso. Ieri era estate ed oggi è inverno. (E’ vero che vuoi restare)

Dietro ogni momento tu ci sei, individuo dove vai. Ogni cosa mi ricorda un po’ di noi. Le occasioni che ho lasciato volano lontano come te e non c’è modo per riviverle. E ti chiedo scusa se ho sbagliato e non l’ho detto mai. E ti cerco dentro un giorno che ho vissuto come un sogno. Bellissimo. (Bellissimo)

Le mie fantasie, ali di nuvole che volano sopra di noi. Dai non smettere mai più. (E’ ora di te)

Basterebbe un brivido, solamente un pizzico di splendida follia per roteare via. Fosse anche per poco, amarsi per gioco. Ci basterebbe un minimo, solo un contatto fisico di splendida follia per diventare tua. (Splendida follia).

Citazioni di Alessandra Amoroso che fanno bene al cuore

Tra le frasi più belle di Alessandra Amoroso, molte sono dedicate all’amicizia e agli altri sentimenti che caratterizzano l’esistenza.

Scusa se a volte parlo ancora coi tuoi occhi. Se ancora credo che mi capirai. Ci sono momenti in cui mi sembra che mi cerchi. Ed in altri che non mi hai trovato mai (Che peccato)

Quando ritornerò sarò il tuo sole. Se mi addormenterò sarò il tuo tramonto, e mi carezzerà una canzone, la voce del mare, di mia madre. (Da casa mia)

Sepolto da mille valanghe ho smarrito la felicità. La cerco combattendo, fuggo da questa città perché non possa guardarmi, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore. (Amore puro)

Eri una luce così gigante che anche lontano mi sembravi grande. Temevo che un giorno il tempo ti avrebbe portato via, come poesia o una leggenda non mi scordo di te. E fu artificio o miracolo, un fuoco e tu mi amasti e ti amai anch’io e fu distrazione di un angelo, solo se quel fuoco si spense. (Fuoco d’artificio)

Starò meglio. Ho cambiato amici, casa e abitudini. Volevo un po’ d’amore. E un minimo di supporto e cambiai città. Io non l’avrei fatto mai perché ti amavo e ti amo e lo dico per me. Lo dico comunque, non starò bene ma meglio di così. (Starò meglio)

Spiegami cos’è che adesso fa sembrare il nostro sguardo fragile, in bilico sul precipizio più profondo contro il vento di un aprile tiepido. Inutile. Queste svogliate carezze distanze incertezze ci fermano qui, spiegami cos’è che adesso fa sembrare il tuo silenzio insolito illeggibile, più di ieri sento che necessito di averti come complice sorreggimi. (Semplicemente così)

Se solo io potessi inventarti un giorno, se solo tu potessi innamorarti di me. (Arrivi tu)

E noi che siamo in giro dalla sera prima, senza la voglia di lasciarci ancora andare via. E dammi ancora un giorno d’estate e se ci chiedono come state, Tu mi fai stare bene, dai versami da bere. (Tutto accade)

