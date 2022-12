Le frasi sulla colazione possono essere destinate ad amici, familiari e conoscenti, ma anche a se stessi. Ci sono aforismi ironici e divertenti, perfetti per coloro con i quali avete parecchia confidenza, oppure citazioni classiche, adatte per tutti gli altri: vediamo quali sono i pensieri più gettonati.

Il buongiorno si vede dal mattino, e non è un semplice detto. Iniziare bene la giornata è fondamentale e il modo migliore è partire dalla colazione. E’ per questo che le citazioni sul primo pasto della giornata sono utili, specialmente quando le volete inviare a qualcuno che vi sta particolarmente a cuore. Di seguito, una selezione di frasi sulla colazione da utilizzare all’occorrenza:

Che si faccia una colazione salata o dolce, a letto oppure in cucina, con un bel cornetto alla marmellata o con un semplice caffè schiumato, poco conta. L’importante è iniziare la giornata facendo il pieno di energie. Di seguito, una selezione di frasi a tema:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram