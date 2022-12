Quali sono le migliori app per cercare casa? Da Immobiliare.it a Subito.it: scopriamo le applicazioni più utili ed efficienti.

Le app per cercare casa sono davvero indispensabili quando si sta pensando ad un trasferimento. Che si tratti di un affitto o di una vendita, poco importa. Queste applicazioni consentono di sbirciare gli annunci in ogni momento libero della giornata, ma non tutte sono utili ed efficienti: vediamo quali sono le migliori.

App per cercare casa: le migliori

Cercare casa non è un gioco da ragazzi. Ad oggi, è un’impresa trovare un appartamento decente ad un prezzo abbordabile. Per non parlare del trasloco, che può costare un occhio della testa. Se siete alla ricerca di una nuova dimora, le app per cercare casa sono davvero utili. Tutte le applicazioni più gettonate offrono la possibilità di fare ricerche personalizzate: dalla zona al prezzo massimo, passando per le varie caratteristiche che deve avere l’appartamento. Senza ombra di dubbio, una delle migliori è Immobiliare.it. Disponibile sia per Android che iOS, è gratuita e propone annunci di agenzie, costruttori e privati.

In alternativa, un’altra app molto valida è Subito.it (Android e iOS). Piattaforma nata nel 2007, consente di vendere e acquistare qualsiasi cosa, compresi appartamenti, ville, terreni e garage. Gli annunci possono essere sia di privati che di agenzie. Ottima anche l’applicazione Idealista (Android e iOS). La marcia in più? Consente di trovare casa non solo in Italia, ma anche in Spagna e Portogallo.

Cercare casa non è mai stato così semplice: il merito è della tecnologia

Un’altra app affidabile è Casa.it (Android e iOS), anche se la maggior parte degli annunci sono di agenzie immobiliari. Infine, è utile anche Trovit (Android e iOS), che raggruppa in una sola applicazione le offerte delle maggiori piattaforme. Un suo difetto? Non offre la possibilità di impostare filtri specifici, per cui la ricerca è molto più lunga. E’ bene sottolineare che tutte le app citate dispongono anche di una versione web, altrettanto efficiente e intuitiva.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG