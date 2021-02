Francesco Sarcina si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, fra amori passati, tradimenti e una vita spericolata.

Francesco Sarcina in occasione della sua prima autobiografia è tornato a parlare sul Corriere della Sera di uno degli argomenti che per mesi ha tenuto banco nei salotti televisivi italiani: la fine del suo matrimonio con l’influencer Clizia Incorvaia e del tradimento ricevuto da parte del suo amico fraterno nonchè testimone di nozze, l’attore Riccardo Scamarcio. Ecco le dichiarazioni fatte dal Leader delle Vibrazioni.

Francesco Sarcina, con Riccardo Scamarcio niente tregua

Francesco Sarcina è un vero fiume in piena e mette nero su bianco tutta la sua vita fino ad oggi. Nella sua biografia il cantante ha infatti raccontato di droga, donne, risse e di alcol ma ecco invece cosa ha dichiarato al Corriere della sera in merito al triangolo amoroso che lo ha visto per mesi protagonista della cronaca rosa insieme a Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio .

Riccardo Scamarcio

“Quando io e mia moglie ci siamo lasciati in tv si è scatenato un salottino di basso profilo. Tutti parlavano di me come se fossi solo la fine di quella relazione e non 25 anni di musica, di palchi sudati. Come se la mia vita non sia, invece, più intensa, drammatica, ricca di soddisfazioni e cadute.”

Ha così confessato Francesco Sarcina il quale non si è sottratto nemmeno alla domanda sul suo ex amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Il cantante ha infatti sottolineato che con lui non ha mai chiarito perchè “Non mi interessa”.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

Nell’estate del 2019 è stato proprio Sarcina ad accusare la moglie Clizia Incorvaia (attualmente fidanzata con Paolo Ciavarro) di averlo tradito con l’attore e amico, Riccardo Scamarcio. “Il giorno in cui finirono un sacco di cose: un amore, un matrimonio, un’amicizia” ha così confessato di recente sempre il leader delle Vibrazioni in una lunga intervista rilasciata a Verissimo.