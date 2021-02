Diletta Leotta e Can Yaman potrebbero presto andare a vivere insieme. L’attore sta cercando il nido d’amore in compagnia di sua suocera.

Non sembra godere di consensi e autenticità la love story fra la conduttrice italiana Diletta Leotta e la nuova star delle soap opere turche Can Yaman eppure, a dispetto di ciò che pensano molti fan, pare proprio che la coppia stia facendo sul serio tanto da che il protagonista di Daydreamer è stato paparazzato in compagnia della mamma di Diletta intento a cercare casa. Che sia l’inizio di una convivenza fra i due?

Can Yaman e Ofelia Castorina in giro a Roma

Ancora una volta è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini a lanciare un nuovo gossip sulla coppia Can Yaman e Diletta Leotta. Proprio l’attore turco è stato immortalato in compagnia di sua suocera, Ofelia Castorina, mamma Ofelia a spasso nella capitale e alla ricerca di una nuova casa. I due sono stati avvistati prima in una nota gioielleria e successivamente a visionare diversi immobili nella zona del centro e dei Parioli.

In realtà Diletta ha già una base a Milano ma è vero anche che per lavoro la giornalista si sposta spessissimo a Roma e quindi questo potrebbe essere l’indizio e la conferma che tutti aspettavano. Can e Diletta stanno forse cercando il loro primo nido d’amore a Roma?

Nel frattempo a dispensare consigli sulla nuova casa di Can, è stata proprio la suocera che di mestiere fa l’architetto e a questo punto non resta che attendere che Yaman lasci definitivamente l’hotel di lusso per la nuova dimora con la fidanzata.

Can Yaman si sposa?

Qualche giorno fa proprio nei cieli di Roma era apparso anche un aereo con una frase che sembrava una vera e proprio proposta di matrimonio “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can” ma il popolo della rete ha immediatamente bollato la cosa come fake news anche se da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna smentita o conferma in merito.