Paura nella Royal Family: il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale per un malore imprecisato. Quali sono le sue condizioni?

Il Principe Filippo, consorte di Elisabetta II, è stato ricoverato presso l’ospedale King Edward VII di Londra. La notizia è stata resa pubblica da Buckingham Palace, che ha diffuso un comunicato per informare i ‘sudditi’ sulle sue condizioni di salute. Sembra che l’uomo, 99 candeline all’attivo, abbia avuto un malore e sia stato portato in nosocomio in via del tutto precauzionale. La notizia ha allarmato i fan della famiglia reale e, di certo, avrà creato qualche problemino anche a palazzo.

Principe Filippo in ospedale: il motivo

Nel tardo pomeriggio di martedì 16 febbraio 2021, il Principe Filippo è stato trasportato in auto presso l’ospedale King Edward VII di Londra. Stando alla nota diffusa da Buckingham Palace, le condizioni di salute del consorte di Elisabetta II non sono preoccupanti.

Principe Filippo

“Sua altezza il Duca di Edimburgo è stato ricoverato presso nel pomeriggio di martedì. Il ricovero rappresenta una misura precauzionale, su consiglio del medico in seguito a un malessere”, si legge sul comunicato.

Il malessere che ha colto il Principe Filippo non è stato specificato, per cui non sappiamo il motivo che ha spinto il medico ad ordinare il ricovero in nosocomio.

Un ricovero che preoccupa i fan della Royal Family

Anche se il ricovero del Principe Filippo non dovrebbe essere collegato a nessun motivo grave, i fan della Royal Family sono comunque preoccupati. Il consorte di Elisabetta II, infatti, ha 99 anni e considerando la pandemia sembra strano che sia finito in nosocomio per banali accertamenti.

“Al momento è previsto che il duca resti in ospedale per alcuni giorni al fine di sottoporsi a controlli e stretta osservazione“, si legge sulla nota diffusa da Buckingham Palace.

Il fatto che il Duca di Edimburgo sia stato portato in auto all’ospedale fa ben sperare. Se le sue condizioni di salute fossero state gravi, infatti, sarebbe stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Stando ad alcune fonti, inoltre, sembra che il Principe abbia lasciato il Castello di Wndsor camminando sulle sue gambe. Tutto ciò, in conclusione, deve rassicurare gli amanti della corona britannica: tra qualche giorno, Filippo tornerà a casa dalla sua Elisabetta, con la quale fa coppia fissa da 73 anni.