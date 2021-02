Sanremo 2021 è ormai alle porte e durante le prove della kermesse uno dei cantanti è già risultato positivo al Covid: si tratta di Moreno Conficconi.

Moreno Conficconi degli Extraliscio è risultato positivo al Coronavirus e per questo lui e il resto della sua band sono attualmente in quarantena. A quanto riporta il Secolo XIX Conficconi è risultato positivo al tampone prima di entrare all’Ariston, e del resto per questa 71esima edizione dello show sono state attivate speciali misure di sicurezza proprio per evitare che Sanremo si trasformi in un focolaio di Coronavirus.

Il protocollo sanitario approvato dal Cts del Governo per Sanremo 2021 stabilisce che, una volta tornati negativi, gli artisti in questione potrebbero tornare in gara. Se questo non dovesse accadere verrebbero invece esclusi dalla competizione.

Le restrizioni a Sanremo 2021

Dopo una lunga e travagliata bufera, l’organizzazione di Sanremo 2021 ha accettato la realizzazione di un Festival “blindato” per scongiurare il pericolo di un contagio tra gli ospiti della kermesse. Per evitare nuovi casi di Coronavirus è stata esclusa la presenza del pubblico o di altri eventi collegati alla kermesse, e inoltre tutti i presenti dovranno attenersi a speciali misure di sicurezza (mascherine e distanze tra persone in primis).

Qualora uno degli artisti in gara dovesse risultare positivo prima del suo accesso all’Ariston (come stabilito dal protocollo) verrà escluso seduta stante dalla competizione e dovrà attenersi al periodo di quarantena previsto dalle norme attualmente in vigore.