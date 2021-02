Belen Rodriguez, al quinto mese di gravidanza, è a tutti gli effetti la musa ispiratrice del fidanzato Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez sta per realizzare il suo sogno di diventare madre per la seconda volta e sui social, con l’inseparabile fidanzato Antonino Spinalbese, ha postato una serie di foto seducenti che lui le avrebbe scattato mentre era completamente senza veli nella vasca da bagno. Per la showgirl si tratta di un momento magico visto che lei e il giovane hair stylist stanno finalmente per realizzare il sogno di una famiglia insieme.

Belen Rodriguez incinta e senza veli

Belen Rodriguez continua ad essere la musa ispiratrice del suo fidanzato, Antonino Spinalbese, che avrebbe realizzato uno scatto sensuale della showgirl completamente senza veli e rilassata nella vasca da bagno.

Belen Rodriguez

La coppia sembra essere più felice che mai e solo alcune settimane fa, attraverso le pagine di Chi, i due hanno annunciato di aspettare un bebè. Al momento non è noto se sarà un maschietto o una femminuccia, quel che è certo è che il primo figlio della coppia dovrebbe nascere tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Il colpo di fulmine

La showgirl ha confessato che quello per Antonino Spinalbese sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e che insieme avrebbero cercato e desiderato la gravidanza a pochi mesi dall’inizio della loro relazione. Belen Rodriguez, del resto, aveva sempre affermato di desiderare un secondo figlio (e proprio per questo sarebbe tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino, con cui si è separata definitivamente poco prima d’incontrare Antonino).

“Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “st***i” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile”, ha confessato a Chi la showgirl.