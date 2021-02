Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono finalmente usciti allo scoperto e hanno mostrato ai fan il loro primo tatuaggio “di coppia”.

Dopo i rumor circolati a San Valentino in merito a una loro presunta liaison, Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono mostrati insieme via social per la prima volta e a seguire hanno mostrato ai fan il tatuaggio identico che si sarebbero fatti fare come “prova” del loro amore. Sia il calciatore che l’influencer hanno infatti un tatuaggio raffigurante un piccolo cuore trafitto da una freccia all’altezza dell’addome.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: il tatuaggio

Dopo il mazzo di rose rosso con il numero “22” – che aveva suscitato i primi sospetti su una loro liaison – Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo hanno deciso di smettere di nascondersi: sui social i due hanno postato il loro primo scatto insieme e a seguire l’influencer – ex fidanzata di Ugo Abbamonte – ha mostrato il tatuaggio che lei e il calciatore si sarebbero fatti fare nello stesso punto del corpo come “prova” del loro amore.

Di recente Zaniolo è stato al centro del gossip per una sua presunta liaison con Madalina Ghenea (che ha poi smentito il rumor). Il calciatore inoltre diventerà presto padre: l’ex fidanzata Sara Scaperrotta ha confermato di aspettare il suo primo figlio, ma la storia tra i due è naufragata inesorabilmente nonostante la gravidanza.

Le indiscrezioni su Neymar

Anche Chiara Nasti è stata di recente al centro di numerosi gossip: secondo Chi infatti il calciatore Neymar avrebbe preso una vera e propria cotta per l’influencer, che però non avrebbe accettato le sue avances. A San Valentino Chiara Nasti ha mostrato sui social un enorme mazzo di rose che le sarebbe stato donato dalla maglia numero 22 della Roma, Nicolò Zaniolo, e di lì a pochi giorni i due hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. La loro liaison è destinata a durare?

