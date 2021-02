Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti il calciatore Neymar avrebbe una vera e propria cotta per l’influencer Chiara Nasti.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, il giocatore del Paris Saint Germain Neymar sarebbe stato colpito da una vera e propria infatuazione per l’influencer Chiara Nasti che, finora, non avrebbe creduto alle sue avances. “Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar”, si legge su Chi, e ancora: “lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede”.

Neymar e Chiara Nasti: l’indiscrezione

Chiara Nasti cederà alle attenzioni di Neymar? Stando a quanto rivelato da Chi il calciatore ricoprirebbe d’attenzioni la bella influencer ma, finora, senza successo.

Neymar Chiara Nasti

Chiara Nasti non avrebbe infatti ancora ceduto alle avances accordandosi con Neymar per un ipotetico appuntamento. In futuro il calciatore sarà più fortunato? Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito le indiscrezioni in merito, ma adesso sono tanti i fan impazienti di saperne di più sul gossip. Il calciatore è recentemente balzato alla cronache per la sua presunta rottura con la modella Natalia Barulích, ex fidanzata di Maluma. Al momento non vi sono conferme sulla fine della relazione tra i due.

Le ultime liaison dell’influencer

Dopo una storia importante con Ugo Abbamonte, Chiara Nasti è tornata ad essere single la scorsa estate dopo un breve flirt con il calciatore tedesco Niklas Dorsch. La liaison tra i due era durata meno di un batter di ciglia, e oggi sono in tanti a sperare in una sua nuova liaison tra l’influencer e un personaggio famoso. Il fortunato sarà proprio il calciatore del Paris Saint Germain?

La passione per i calciatori sembra essere “di famiglia” a casa Nasti: la sorella dell’influencer, Angela Nasti, è infatti legata al giocatore dell’Udinese Kevin Bonifazi.