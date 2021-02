Francesco Sarcina ha raccontato il periodo più buio della sua vita e ha confessato i suoi problemi legati all’abuso di sostanze.

Francesco Sarcina ha confessato a Verissimo i suoi passati problemi con l’abuso di sostanze. Ad aiutare il frontman de Le Vibrazioni ad uscire dalla spirale autodistruttiva sarebbe stato l’amico J-Ax, reduce da esperienze simili. “Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. (…) Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata”, ha rivelato il cantante.

Francesco Sarcini: i problemi con la droga

Il frontman de Le Vibrazioni ha raccontato al salotto di Silvia Toffanin alcuni dei momenti più bui della sua vita, compresi quelli legati all’abuso di sostanze.

Francesco Sarcina

Il cantante avrebbe vissuto momenti difficili a seguito dell’abbandono di sua madre, profondamente segnata da una gravidanza interrotta al settimo mese. I due, col tempo, sarebbero riusciti a ricostruire un rapporto, ma negli anni Sarcina avrebbe vissuto momenti bui anche a seguito di quell’esperienza:

“Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività”, ha confessato.

I rapporti con l’ex moglie Clizia Incorvaia

Nel corso dell’intervista Sarcina ha parlato anche della sua ex moglie, Clizia Incorvaia, madre di sua figlia Nina e oggi felicemente legata a Paolo Ciavarro. I due si sono separati tra pesanti recriminazioni reciproche: il musicista ha infatti accusato Clizia di averlo tradito col suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.

Oggi l’unica cosa importante per il cantante sarebbero i rapporti con sua figlia: “Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”, ha rivelato.