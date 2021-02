Elisabetta Canalis ha annunciato ai fan dei social di essersi sottoposta al vaccino anti-Covid e di poter dunque riabbracciare sua madre.

Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan dei social il suo enorme entusiasmo: l’ex velina si è sottoposta alle due dosi previste per il vaccino anti-Coronavirus. Da mesi Elisabetta Canalis non vedrebbe i suoi parenti in Italia a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria e per la paura di un possibile contagio. “La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al mio posto in questo momento”, ha scritto l’ex velina tramite stories.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/?hl=it

Elisabetta Canalis: il vaccino anti-Covid

Anche Elisabetta Canalis è tra le celebrità che si sono sottoposte al vaccino anti-Coronavirus. La showgirl lo ha annunciato entusiasta tramite stories, affermando di aver già fatto anche il richiamo della doppia dose prevista per il vaccino Moderna. Presto la showgirl potrà dunque riabbracciare sua madre, che non vedrebbe da mesi proprio a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus.

Elisabetta Canalis

Durante il lockdown l’ex velina è rimasta nella sua casa di Los Angeles insieme al marito, Brian Perri, e alla figlia Skyler Eva. Ovviamente l’isolamento le ha fatto pesare particolarmente la nostalgia di casa e della sua amata Sardegna, dove attualmente risiede sua madre.

La vita riservata negli States

Elisabetta Canalis ha da tempo lasciato l’Italia per trasferirsi nei States insieme al marito, il chirurgo americano Brian Perri. I due hanno un’unica figlia, Skyler Eva. L’ex velina si è sempre dimostrata restia a pubblicare immagini della bambina via social, cercando di preservarne la privacy.

La Canalis non ha escluso che in futuro lei e suo marito possano decidere di allargare ulteriormente la famiglia: “Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Sa, io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, aveva dichiarato a Oggi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/?hl=it