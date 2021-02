Ivana Icardi è incinta del fidanzato Hugo Sierra. La coppia si è conosciuta all’edizione spagnola dell’Isola dei famosi.

Potrebbe sembrare una sceneggiatura rubata dal copione di Beautiful e invece si tratta della realtà che vede come protagonisti Ivana la sorella di Mauro Icardi attaccante del Paris Saint-Germain e Hugo Sierra. Una coppia nata sotto i riflettori che si è formata nel 2020 durante il programma spagnolo Supervivientes: i due adesso sono in dolce attesa del loro primo figlio. In realtà Sierra è l’ex compagno di Adara Molinero che venne lasciata da quest’ultima per Gianmarco Onestini conosciuto nella casa spagnola del Grande Fratello Vip e Ivana invece, proprio con Onestini Junior aveva manifestato una simpatia particolare quando entrambi erano concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip italiano.

Ivana Icardi e Hugo Sierra sono stati travolti dalla passione che è stata consumata proprio sotto le telecamere dell’Isola dei Famosi spagnola. Per questo motivo la loro storia ha ricevuto numerose critiche sin dall’inizio inoltre anche quei video, in breve tempo, hanno fatto il giro del mondo.

Ivana, la sorella di Mauro Icardi è alla prima gravidanza

La bionda argentina che dal 2020 è sentimentalmente legata a Hugo Sierra, ha annunciato la sua prima gravidanza attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La foto, dove lei e il futuro papà mostrano orgogliosi un’ecografia, è accompagnata da questa didascalia “Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida” che tradotto letteralmente sta a significare “Ora gli amori della mia vita sono diventati due”.

Ivana Icardi aspetta una bambina

Il primo figlio di Ivana Icardi e Hugo Sierra sarà una bambina e si chiamerà Giorgia. Per la sorella di Mauro Icardi si tratta della prima esperienza da madre mentre invece il suo compagno ha già un figlio nato dalla relazione con Adara Molinero alias la vincitrice del Gran Hermano Vip. All’epoca della partecipazione della Molinero al reality show, il loro bambino aveva appena 6 mesi quando questa decise di lasciare Sierra per l’italiano Gianmarco Onestini.