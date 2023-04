Una lussuosa villa per Francesco Renga in quel di Brescia, nella zona dei Ronchi; ecco come si presenta la casa del cantante!

Una maxi-villa per Francesco Renga in quel di Brescia: è la dimora del cantante ex compagno di Ambra Angiolini, che si trova nella zona panoramica dei Ronchi, con una incredibile vista sul castello. Ma scopriamo come si presenta la nuova abitazione, che prima di ospitare il cantante ha subito una grande ristrutturazione!

La villa a Brescia di Francesco Renga

Il cantautore italiano ha fatto da supervisore alla sua nuova dimora ai Ronchi (lui è bresciano). L’edificio, infatti, ha subito una pesante ristrutturazione per diventare la nuova casa dei sogni dell’ex di Ambra Angiolini.

Come scritto da Il Giornale di Brescia nel 2019, la casa di Renga ha preso pian piano forma seguendo il progetto di ristrutturazione di Luigi Serboli. Il giornale in anteprima aveva mostrato delle immagini della casa, con ponteggi e con i lavori in corso.

Ma com’è la casa di Renga? Attraverso un video – intento a preparare un cocktail – è stato lo stesso cantante con un video a far entrare i fan all’interno della sua casa. In particolare nella cucina a vista e nella sala da pranzo.

Cucina caratterizzata dai toni del grigio scuro e nero, spicca anche una grande cantinetta in cui tenere al fresco vini e spumanti. Si nota in lontananza anche un importante lampadario che illumina la sala da pranzo. Da altre immagini si nota anchecome Renga abbia scelto spazi open space con grandi vetrate (in puro stile moderno): e la vista non è niente male.

Inoltre la villa può contare su un ampio giardino, finiture in pietra e marmo, un solaio in cemento armato e – non può mancare in una maxi-villa – la piscina.

Una nuova dimora per la famiglia di Francesco Renga

La famiglia di Francesco Renga, i suoi figli Jolanda e Leonardo, e la sua fidanzata Diana Poloni, nota ristoratrice, vivono quindi ancora in città a Brescia e nella zona panoramica dei Ronchi hanno trovato la loro casa dei sogni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG