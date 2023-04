Di frasi sulla falsità ce ne sono tantissime, a dimostrazione che gli ipocriti sono sempre esistiti: ecco una selezione di aforismi celebri.

Le frasi sulla falsità possono avere un duplice scopo: aiutare a riflettere su qualcuno che non ci convince oppure essere direttamente destinate al bugiardo di turno. Grandi autori hanno parlato delle tante maschere che si incontrano nel corso dell’esistenza perché gli ipocriti sono sempre esistiti.

Le migliori frasi sulla falsità da dedicare all’occorrenza

“Imparerai a tue spese che lungo il tragitto della vita si incontrerai tante maschere e pochi volti“: Luigi Pirandello ci aveva avvisato, eppure succede quotidianamente di cadere nelle trame di persone false che più false non si può. Non dovete sentirvi sbagliati, creduloni o ingenui. Accade, è la realtà e non si può far altro che accettare l’esistenza di abili manipolatori. Magari, però, si può imparare a tenere gli occhi bene aperti e a cogliere i vari segnali che i bugiardi e gli ipocriti lanciano. Di seguito, una selezione di frasi sulle persone false:

Ci sono molte persone nel mondo, ma tuttavia ci sono più volti, perché ognuno ne ha diversi. (Rainer Maria Rilke)

La verità è confermata dal controllo e dall’indugio; la falsità dalla fretta e dall’incertezza. (Tacito)

Ci sono tanti falsi amici disposti a prestarci l’ombrello soltanto quando il tempo è bello. (Romano Battaglia)

Ci guadagneremmo di più a farci vedere come siamo che a cercar di apparire quel che non siamo. (François de La Rochefoucauld)

I falsi non solo non sono d’accordo con le verità, ma di solito litigano tra loro. (Daniel Webster)

La verità esiste, solo la falsità deve essere inventata. (Georges Braque)

La più grande verità è onestà, e la più grande falsità è la disonestà. (Abu Bakr)

La verità può essere allungata ma non può essere spezzata, e sempre si eleva sopra la falsità, come l’olio nell’acqua. (Miguel de Cervantes)

La falsità è codardia, la verità è coraggio. (Hosea Ballou)

Il non parlare mai di sé è un’ipocrisia molto distinta. (Friedrich Nietzsche)

La finzione è la verità nella menzogna. (Stephen King)

Un tipico vizio della politica americana è l’evitare di dire qualcosa di reale su questioni reali. (Theodore Roosevelt)

Solo i nemici dicono la verità; amici e amanti giacciono all’infinito, presi nella rete del dovere. (Stephen King)

La falsità è facile, la verità così difficile. (George Eliot)

Un bugiardo non sarà creduto, anche quando lui dice la verità. (Esopo)

La mente, consapevole della rettitudine, rise per disprezzare la falsità del rapporto. (Ovidio)

Siamo solo falsità, doppiezza e contraddizione; Noi nascondiamo e travestiamo noi stessi da noi stessi. (Blaise Pascal)

La parola della gente non vale più nulla. Tutti pensano che gli altri siano dei bugiardi. Eppure continuano a sorridere e a fare i gentili. (Chuck Palahniuk)

L’ipocrisia dei governanti non ha basi oggettive; quando essi difendono le loro buone ragioni, in realtà difendono in primo luogo se stessi, cioè il loro potere. (Alberto Asor Rosa)

L’ambizione guida molti uomini alla falsità; avere un pensiero chiuso nel cuore, e un altro pronto sulla lingua. (Sallustio)

Alcuni, di fronte alla malvagità e alla cattiveria, si ritraggono non per viltà ma per ripugnanza a discutere con un insolente. (Marguerite Yourcenar)

Quando la necessità ci porta a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l’uomo. (Lucrezio)

Tutti noi indossiamo una maschera, e arriva il momento in cui non siamo in grado di rimuovere senza rimuovere alcuni lembi della nostra pelle. (André Bertiaume)

Una nazione che ha paura di lasciare che il suo popolo giudichi la verità e la menzogna in un mercato aperto è una nazione che ha paura della sua gente. (John F. Kennedy)

La falsità ha una infinità di combinazioni, ma la verità ha solo un modo di essere. (Jean-Jacques Rousseau)

Negli individui con poche capacità la modestia è semplice onestà, tuttavia in chi possiede un grande talento è ipocrisia. (Arthur Schopenhauer)

Dal momento che non sono stato in grado di lasciare una serie di belle bugie, voglio lasciare il pizzico di verità che la falsità di tutto ci fa supporre di poter dire. (Fernando Pessoa)

Questa è la via della pace: vincere il male con il bene, la menzogna con la verità e l’odio con l’amore. (Pellegrino della pace)

Soprattutto, evita la falsità, ogni tipo di falsità, in particolare la falsità verso te stesso. Controlla la tua falsità e guardala ogni ora, ogni minuto. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi sull’ipocrisia e falsità delle persone: le citazioni famose

Che sia in amore o amicizia, le frasi sulle maschere ci ricordano che la falsità esiste. E’ inutile combatterla, non si possono vincere le battaglie contro i mulini a vento. Si può e si deve sempre scegliere di allontanarsi dalle persone ipocrite. Di seguito, una selezione di aforismi da utilizzare all’occorrenza:

La fiducia dell’innocente è lo strumento più utile del bugiardo. (Stephen King)

Dio ti ha dato un volto, e tu fai di te stesso un’altro. (William Shakespeare)

La falsità è invariabilmente figlia della paura in una forma o nell’altra. (Aleister Crowley)

È più dalla noncuranza sulla verità che dal mentire intenzionalmente che c’è così tanta falsità nel mondo. (Samuel Johnson)

Combattere per la pace è come fare l’amore per la verginità. (John Lennon)

C’è solo una cosa infame nell’amore, e questa è una menzogna. (Paul Bourget)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Dobbiamo vivere oggi con quale verità possiamo ottenere oggi e essere pronti domani a chiamarla falsità. (William James)

Essere consapevoli di non sapere è la cosa migliore. Fare finta di sapere quando non si sa è una malattia. (Lao Tzu)

Siamo tutti impostori in questo mondo, noi tutti facciamo finta di essere qualcosa che non siamo. (Richard Bach)

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

Quando uno con parole mielose ma una mente cattiva persuade la folla, grandi sventure capiteranno alla nazione. (Euripide)

La verità è confermata dall’ispezione e dal ritardo; falsità invece da fretta e incertezza. (Tacito)

La verità è senza tempo e ritornare alla verità è meglio che continuare nella falsità. (Umar)

Tra falsità e inutile verità c’è poca differenza. Come l’oro che non può spendere non arricchirà nessuno, così la conoscenza che non può essere applicata non renderà saggio nessuno. (Samuel Johnson)

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo. (Immanuel Kant)

Né la contraddizione è indice di falsità né la coerenza è segno di verità. (Blaise Pascal)

Il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l’ ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto è un dio che è morto. (Francesco Guccini)

Il vero oscurantismo non consiste nell’impedire la diffusione di ciò che è vero, chiaro ed utile, ma nel mettere in circolazione ciò che è falso. (Goethe)

Tutto ciò che si guadagna con la menzogna è, non essere creduto quando si dice la verità. (Aristotele)

Una bugia gira metà del mondo prima che la verità abbia la possibilità di mettersi i pantaloni. (Winston Churchill)

Chi non sa nulla è più vicino alla verità di colui la cui mente è piena di falsità ed errori. (Thomas Jefferson)

La verità non è solo violata dalla menzogna; potrebbe essere ugualmente oltraggiato dal silenzio. (Henri Frederic Amiel)

Un bugiardo inizia col fare apparire la falsità come la verità e finisce col far apparire la verità stessa come falsità. (William Shenstone)

Sebbene il diavolo sia il padre delle bugie, sembra, come altri grandi inventori, aver perso gran parte della sua reputazione grazie ai continui miglioramenti che sono stati fatti dopo di lui. (Jonathan Swift)

